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В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
Комитет по судебным делам палаты представителей конгресса США утвердил законопроект демократов о реформе полиции, говорится в пресс-релизе комитета. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T06:00
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире

В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции

06:00 18.06.2020
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© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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Сотрудники полиции в США
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комитет по судебным делам палаты представителей конгресса США утвердил законопроект демократов о реформе полиции, говорится в пресс-релизе комитета.
В заявлении отмечается, что комитет утвердил 24 голосами против 14 данный законопроект, предложенный представителями демократов на прошлой неделе.
Сообщается, что законопроект демократов о реформе полиции предлагает, в частности, запрет на удушающие приемы, ограничение иммунитета офицеров полиции от судебного преследования и создание национальной базы данных о неправомерных действиях полиции.
Отмечается, что голосование по данному законопроекту в палате представителей состоится на следующей неделе.
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По городам США прокатилась волна протестов с требованиями реформирования полиции и решения расовых проблем после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого была снята на видео прохожими, после того как полицейские коленом придавили его шею к земле. На видео мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Аналогичные инциденты происходили и ранее.
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