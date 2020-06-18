В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. В США работник почтовой службы помог раскрыть тайну записки 30-летней давности, обнаруженной в бутылке в реке Нечес (штат Техас ), об этом сообщает издание UPI

Стеклянную бутылку с листом бумаги, датированным 1989 годом, обнаружили дети. Кроме даты, на бумаге также были имя и адрес неизвестного человека.

Родители детей попытались найти человека по его данным, однако обнаружили, что указанного адреса не существует. Помощь в поиске автора записки оказал работник почтовой службы США, который выяснил, что указанный дом все еще существует и там по-прежнему проживает одна и та же семья.