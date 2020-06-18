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В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
В США работник почтовой службы помог раскрыть тайну записки 30-летней давности, обнаруженной в бутылке в реке Нечес (штат Техас), об этом сообщает издание UPI. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T06:01
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РИА Новости
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сша, техас, в мире

В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности

06:01 18.06.2020
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© Depositphotos / pryzmatПослание в бутылке
Послание в бутылке
© Depositphotos / pryzmat
Послание в бутылке. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. В США работник почтовой службы помог раскрыть тайну записки 30-летней давности, обнаруженной в бутылке в реке Нечес (штат Техас), об этом сообщает издание UPI.
Стеклянную бутылку с листом бумаги, датированным 1989 годом, обнаружили дети. Кроме даты, на бумаге также были имя и адрес неизвестного человека.
Родители детей попытались найти человека по его данным, однако обнаружили, что указанного адреса не существует. Помощь в поиске автора записки оказал работник почтовой службы США, который выяснил, что указанный дом все еще существует и там по-прежнему проживает одна и та же семья.
Автор записки, местный житель Клифтон Макгаллион, впоследствии рассказал, что около 30 лет назад они с сыном оставляли подобные бутылки с посланиями, когда выбирались на рыбалку.
Послание в бутылке
20 февраля, 23:08Туризм
Британец нашел на пляже послание в бутылке, отправленное 80 лет назад
321702010
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