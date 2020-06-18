Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников

"США приняли так называемый закон "О политике в отношении прав уйгуров 2020 года", этот так называемый законопроект умышленно дискредитирует ситуацию в области прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, осуществляет нападки на политику правительства Китая в Синьцзяне, открыто попирая международное права и основные нормы международных отношений, он стал грубым вмешательством во внутренние дела КНР", – говорится в заявлении МИД Китая.