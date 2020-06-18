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Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
Китай выразил США решительный протест из-за принятия закона о Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который предусматривает введение санкций в отношении... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T05:55
дональд трамп
китай
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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дональд трамп, китай, сша, в мире

Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников

05:55 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКитай
Китай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Китай выразил США решительный протест из-за принятия закона о Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников за притеснение уйгуров, говорится в заявлении МИД КНР.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал закон о защите прав уйгуров в Китае, который предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников. Законопроект, позволяющий вводить санкции против китайских должностных лиц за притеснение уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, был в прошлом месяце одобрен обеими палатами американского конгресса.
"США приняли так называемый закон "О политике в отношении прав уйгуров 2020 года", этот так называемый законопроект умышленно дискредитирует ситуацию в области прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, осуществляет нападки на политику правительства Китая в Синьцзяне, открыто попирая международное права и основные нормы международных отношений, он стал грубым вмешательством во внутренние дела КНР", – говорится в заявлении МИД Китая.
В заявлении отмечается, что "правительство и народ Китая выражают в связи с этим возмущение и решительный протест".
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"Мы хотим предупредить США, что дела Синьцзяна являются исключительно внутренним делом Китая, и не терпят никакого никакое иностранного вмешательства. Народ и правительство Китая полны решимости защищать интересы государственного суверенитета, развития и безопасности страны. Мы вновь призываем США немедленно исправить свои ошибки и прекратить использовать вышеупомянутый законопроект, связанный с Синьцзяном, для нанесения ущерба интересам Китая и вмешательства во внутренние дела КНР", - подчеркнули в китайском МИД.
Подчеркивается, что "в противном случае Китай непременно примет решительные контрмеры, и ответственность за все вытекающие последствия будет нести американская сторона".
Западные страны и различные гуманитарные организации часто критикуют действия китайских властей в отношении мусульманского населения Синьцзяна, на что официальный Пекин отвечает, что в "центрах по перевоспитанию" уйгуры получают необходимые им новые навыки для того, чтобы найти хорошую работу и не подвергаться влиянию радикального фундаментализма.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
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