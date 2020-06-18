https://ria.ru/20200618/1573096608.html
Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
Президент США Дональд Трамп заявил, что история с задержанием и гибелью афроамериканца Рэйшарда Брукса в Атланте закончилась "очень плохо", и посоветовал не... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T05:40
2020-06-18T05:57
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сша
в мире
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, атланта, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что история с задержанием и гибелью афроамериканца Рэйшарда Брукса в Атланте
закончилась "очень плохо", и посоветовал не оказывать сопротивление полиции.
В Атланте начались протесты из-за гибели в пятницу афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский Гарретт Рольф открыл огонь. Брукс умер в больнице. Прокуратура обвиняет Рольфа, которого ранее уволили из полиции, по 11 статьям, включая обвинение в убийстве.
"Вы не можете оказывать сопротивление офицеру полиции таким образом. Это закончилось ужасным противоречием. И, посмотрите, как это закончилось? Очень плохо, очень", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News
.
Президент также сослался на адвоката Рольфа, который со слов своего подзащитного утверждает, что в момент погони полицейский слышал звук, похожий на выстрел, и вспышку.
"Им (суду – ред.) надо во всем разобраться. Это вопрос правосудия. Надеюсь, он (Рольф
– ред.) получит справедливое разбирательство. Потому что с полицией в нашей стране обходятся нечестно", - добавил Трамп.