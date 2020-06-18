Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Минтранс и метеорологическое управление заявили, что объект не имеет к ним никакого отношения. В отделении минтранса по городу Сэндай сообщили также, что в случае полетов в районах, где есть большое скопление людей или аэропорты, необходимо заранее получить разрешение, однако никаких заявлений к ним не поступало. Вечером в среду шар улетел на восток в сторону моря и потерялся из виду, унеся с собой загадку своего происхождения.