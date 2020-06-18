Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Молодые российские специалисты при работе над аппаратом "Витязь-Д", определившим в мае глубину Марианской впадины в 10 028 метров, совершили технологический прорыв, создав совершенно новые материалы и приборы, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ), кандидат военных наук Виктор Литвиненко.
"Чтобы опуститься на глубины порядка десяти километров, нужен был технологический прорыв, необходимо было создать совершенно новые технологии, новые материалы, приборы и устройства, которые позволяют работать на такой глубине. В центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" подобрали кооперацию соисполнителей работ, каждый из них выполнял свою перспективную задачу. И важно, что большинство прорывных технических решений были созданы с участием коллективов молодых специалистов", - заявил Литвиненко.
Он отметил, что технологии, которые использовались при создании этого аппарата, на 100% российские.
"Многие из них создавались на базе имеющегося научного задела, а часть - это абсолютно уникальные технологии, которым нет аналогов в мире. Был создан большой комплекс высокотехнологичной аппаратуры, в том числе соответствующая связь и управление, система навигации, которые работают на предельных глубинах, локаторы, также была создана видео- и фотоаппаратура, способная работать в условиях запредельного давления и в условиях кромешной тьмы", - заявил Литвиненко.
Ранее в ФПИ сообщили РИА Новости, что 8 мая автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 метров. Замеры в прошлом фиксировали, что самая глубокая точка впадины - Бездна Челленджера - находится на отметке около 11 километров. Русское географическое общество сообщало, что "Витязь" провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды.
В начале июня руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич заявил РИА Новости, что "Витязь", скорее всего, не добрался до самого глубокого места. По его словам, глубина Марианской впадины, неоднократно подверженная и доказанная величина, составляет порядка 11 тысяч метров, и погрешности в километр быть не может.