Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"

"Многие из них создавались на базе имеющегося научного задела, а часть - это абсолютно уникальные технологии, которым нет аналогов в мире. Был создан большой комплекс высокотехнологичной аппаратуры, в том числе соответствующая связь и управление, система навигации, которые работают на предельных глубинах, локаторы, также была создана видео- и фотоаппаратура, способная работать в условиях запредельного давления и в условиях кромешной тьмы", - заявил Литвиненко.