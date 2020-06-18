МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей

"К началу июля Госпожнадзор МЧС России завершит проверки детских лагерей и баз отдыха, а также ряд организационных мероприятий, включая инструктажи с руководством и персоналом по действиям при нештатных ситуациях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверки противопожарного состояния объектов летнего оздоровительного отдыха детей идут в каждом регионе, и всего по стране открыться должны не более 7 тысяч таких учреждений.

"Сотрудники МЧС России проведут занятия с детьми в каждой смене. На практике спасатели и пожарные отработают эвакуацию из зданий, правила поведения при задымлении и открытом огне, продемонстрировав средства спасения и спасоборудование, а также возможности пожарной техники", - добавили в пресс-службе.