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МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
Государственный пожарный надзор до конца месяца закончит проверки детских лагерей по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T05:08
россия
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общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей

05:08 18.06.2020
95
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкДетский лагерь
Детский лагерь
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Детский лагерь. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Государственный пожарный надзор до конца месяца закончит проверки детских лагерей по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"К началу июля Госпожнадзор МЧС России завершит проверки детских лагерей и баз отдыха, а также ряд организационных мероприятий, включая инструктажи с руководством и персоналом по действиям при нештатных ситуациях", - сказал собеседник агентства.
По его словам, проверки противопожарного состояния объектов летнего оздоровительного отдыха детей идут в каждом регионе, и всего по стране открыться должны не более 7 тысяч таких учреждений.
"Сотрудники МЧС России проведут занятия с детьми в каждой смене. На практике спасатели и пожарные отработают эвакуацию из зданий, правила поведения при задымлении и открытом огне, продемонстрировав средства спасения и спасоборудование, а также возможности пожарной техники", - добавили в пресс-службе.
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16 июня, 16:07
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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