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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200618/1573096361.html
В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
Руководство провинции Идлиб надеется, что боевики, заблокировавшие 17 микроавтобусов со школьниками, все-таки пропустят их в Хаму и дадут им сдать экзамены в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T05:06
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
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идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо

05:06 18.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 18 июн – РИА Новости. Руководство провинции Идлиб надеется, что боевики, заблокировавшие 17 микроавтобусов со школьниками, все-таки пропустят их в Хаму и дадут им сдать экзамены в Алеппо, сообщил журналистам и.о. губернатора сирийской провинции Идлиб Фади Садун.
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Щербицкий сообщил, что боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в населенном пункте Найраб провинции Идлиб. Школьники направлялись из зоны деэскалации Идлиб в Алеппо, чтобы сдать экзамены и поступить в сирийские вузы.
"Мы уже четвертый день подряд приезжаем сюда, чтобы встретить наших школьников, оставшихся в Идлибе. Мы готовы обеспечить их всем необходимым: едой, транспортом. Но боевики постоянно запрещают им переход. Мы опираемся на помощь нашего союзника России и надеемся, что сегодня школьники все-таки смогут перейти на эту сторону", - сказал Садун.
По другую сторону контрольно-пропускного пункта уже стоят пять автобусов и ждут ребят. Кроме того, недалеко развернули полевой лагерь, где для школьников приготовлена еда. Там же им в случае необходимости смогут оказать медицинскую помощь.
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"Сейчас мы всё еще ждем, но, кажется, их снова не пропустили. Школьникам угрожают. Их заставили идти пешком в нашу сторону, а потом развернули обратно. Они звонят нам оттуда и рассказывают все это", - рассказала глава комиссии по приему школьников министерства образования Сирии Аби Абу Хажар.
Ранее правительство Сирии и руководители местных администраций в зоне деэскалации Идлиб договорились, что ученикам средних школ предоставят возможность получить документы об окончании школ и сдать экзамены для поступления в сирийские вузы. При содействии российского Центра по примирению через два пункта пропуска "Алеппо" и "Трумба" с неподконтрольных сирийскому правительству территорий прибыли уже более 700 школьников.
ЦПВС отмечает, что российские военные в Сирии продолжают работу по невоенному разрешению конфликта, а также оказывают сирийцам помощь в восстановлении мирной жизни. Всего российские военные провели более 2,4 тысячи гуманитарных акции и раздали гражданам Сирии более 4 тысяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. За минувший день 1130 продовольственных наборов массой почти 5,5 тонны были через органы местного самоуправления переданы жителям населенных пунктов Дейруна-Ага, Телль-Мухлат и Хшам. Также российские военные медики помогли почти 133 тысячам жителей Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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