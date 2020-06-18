В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 18 июн – РИА Новости. Руководство провинции Руководство провинции Идлиб надеется, что боевики, заблокировавшие 17 микроавтобусов со школьниками, все-таки пропустят их в Хаму и дадут им сдать экзамены в Алеппо , сообщил журналистам и.о. губернатора сирийской провинции Идлиб Фади Садун.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Щербицкий сообщил, что боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в населенном пункте Найраб провинции Идлиб. Школьники направлялись из зоны деэскалации Идлиб в Алеппо, чтобы сдать экзамены и поступить в сирийские вузы.

"Мы уже четвертый день подряд приезжаем сюда, чтобы встретить наших школьников, оставшихся в Идлибе. Мы готовы обеспечить их всем необходимым: едой, транспортом. Но боевики постоянно запрещают им переход. Мы опираемся на помощь нашего союзника России и надеемся, что сегодня школьники все-таки смогут перейти на эту сторону", - сказал Садун.

По другую сторону контрольно-пропускного пункта уже стоят пять автобусов и ждут ребят. Кроме того, недалеко развернули полевой лагерь, где для школьников приготовлена еда. Там же им в случае необходимости смогут оказать медицинскую помощь.

"Сейчас мы всё еще ждем, но, кажется, их снова не пропустили. Школьникам угрожают. Их заставили идти пешком в нашу сторону, а потом развернули обратно. Они звонят нам оттуда и рассказывают все это", - рассказала глава комиссии по приему школьников министерства образования Сирии Аби Абу Хажар.

Ранее правительство Сирии и руководители местных администраций в зоне деэскалации Идлиб договорились, что ученикам средних школ предоставят возможность получить документы об окончании школ и сдать экзамены для поступления в сирийские вузы. При содействии российского Центра по примирению через два пункта пропуска "Алеппо" и "Трумба" с неподконтрольных сирийскому правительству территорий прибыли уже более 700 школьников.

ЦПВС отмечает, что российские военные в Сирии продолжают работу по невоенному разрешению конфликта, а также оказывают сирийцам помощь в восстановлении мирной жизни. Всего российские военные провели более 2,4 тысячи гуманитарных акции и раздали гражданам Сирии более 4 тысяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. За минувший день 1130 продовольственных наборов массой почти 5,5 тонны были через органы местного самоуправления переданы жителям населенных пунктов Дейруна-Ага, Телль-Мухлат и Хшам. Также российские военные медики помогли почти 133 тысячам жителей Сирии.