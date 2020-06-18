https://ria.ru/20200618/1573096152.html
На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах достигло 408, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:29
2020-06-18T04:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сахалин
курильские острова
происшествия
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сахалин
курильские острова
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сахалин, курильские острова, происшествия