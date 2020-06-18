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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573096152.html
На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах достигло 408, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сахалин
курильские острова
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сахалин, курильские острова, происшествия

На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек

04:29 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах достигло 408, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
"По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9.00 18 июня в регионе лечение от коронавируса проходит 297 человек, 111 пациентов уже выписаны", - отметил глава региона в своем Telegram-канале.
Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку, а также цифровые пропуска. Прибывающие в регион на работу должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СахалинКурильские островаПроисшествия
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