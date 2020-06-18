Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200618/1573096062.html
В ФПИ оценили результаты испытаний глубоководного аппарата "Витязь"
Испытания глубоководного аппарата "Витязь", определившего в мае глубину Марианской впадины в 10 028 метров, подтвердили способность российской техники работать... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:23
риа наука
россия
фонд перспективных исследований
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571206718_0:279:3072:2007_1400x0_80_0_0_5dfd44d5e170e6cdd2a7a89f6a4683ea.jpg
https://ria.ru/20200618/1573095320.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571206718_0:279:3072:2007_1400x0_80_0_0_5dfd44d5e170e6cdd2a7a89f6a4683ea.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571206718_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7136299bae88124e521d767ccce14214.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571206718_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8c5e2672595dfd0569bb404ab510b096.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фонд перспективных исследований

В ФПИ оценили результаты испытаний глубоководного аппарата "Витязь"

04:16 18.06.2020 (обновлено: 04:23 18.06.2020)
291
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследованийАвтономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследований
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Испытания глубоководного аппарата "Витязь", определившего в мае глубину Марианской впадины в 10 028 метров, подтвердили способность российской техники работать в любой точке Мирового океана, заявил в интервью РИА Новости замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ), кандидат военных наук Виктор Литвиненко.
"Испытания комплекса "Витязь" подтвердили способность российской глубоководной техники работать в любой точке Мирового океана. Мы также проверяли возможности аппарата работать при высоких давлениях, так что если найдется более достойная глубина, то он сможет и там работать", - сказал он.
По его словам, "американские и китайские обитаемые аппараты опускаются как лифт вниз и вверх".
"А чтобы десятками километров обследовать дно на таких глубинах – пока что такую возможность продемонстрировали только российские специалисты", - подчеркнул Литвиненко.
Российский подводный беспилотник Витязь-Д
03:16
Изучавший Марианскую впадину "Витязь" может поступить на вооружение ВМФ
Он отметил, что погружение "Витязя-Д" в Бездну Челленджера не оставило без внимания коллег по освоению глубин Мирового океана: "после в течение месяца заявили о своих погружениях и американские исследователи, и китайские специалисты".
Ранее в ФПИ сообщили РИА Новости, что 8 мая автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 метров. Замеры в прошлом фиксировали, что самая глубокая точка впадины - Бездна Челленджера - находится на отметке около 11 километров. Русское географическое общество сообщало, что "Витязь" провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды.
В начале июня руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич заявил РИА Новости, что "Витязь", скорее всего, не добрался до самого глубокого места. По его словам, глубина Марианской впадины, неоднократно подверженная и доказанная величина, составляет порядка 11 тысяч метров, и погрешности в километр быть не может.
800001
Обсудить 0
РИА НаукаРоссияФонд перспективных исследований
Рекомендуем
Джон Болтон
Директор нацразведки США прокомментировал публикацию мемуаров Болтона
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь
Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
Винтовка Orsis T-5000
Производитель винтовок ORSIS меняет дислокацию из-за COVID-19
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы
Юноша прыгает с пирса в море
В МЧС дали советы, как не утонуть при купании
Сотрудники правоохранительных органов Японии
В Японии двух депутатов парламента арестуют за подкуп во время выборов
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
Диана Арбенина
Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Япония
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Пьяный мужчина
Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
Послание в бутылке
В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Источник назвал дату первого за шесть лет пуска тяжелой "Ангары"
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23Жителя Кузбасса будут судить за жестокое обращение с котом
07:20Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
07:14В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Лента новостейМолния