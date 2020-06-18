В ФПИ оценили результаты испытаний глубоководного аппарата "Витязь"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Испытания глубоководного аппарата "Витязь", определившего в мае глубину Марианской впадины в 10 028 метров, подтвердили способность российской техники работать в любой точке Мирового океана, заявил в интервью РИА Новости замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ), кандидат военных наук Виктор Литвиненко.
"Испытания комплекса "Витязь" подтвердили способность российской глубоководной техники работать в любой точке Мирового океана. Мы также проверяли возможности аппарата работать при высоких давлениях, так что если найдется более достойная глубина, то он сможет и там работать", - сказал он.
По его словам, "американские и китайские обитаемые аппараты опускаются как лифт вниз и вверх".
"А чтобы десятками километров обследовать дно на таких глубинах – пока что такую возможность продемонстрировали только российские специалисты", - подчеркнул Литвиненко.
Он отметил, что погружение "Витязя-Д" в Бездну Челленджера не оставило без внимания коллег по освоению глубин Мирового океана: "после в течение месяца заявили о своих погружениях и американские исследователи, и китайские специалисты".
Ранее в ФПИ сообщили РИА Новости, что 8 мая автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 метров. Замеры в прошлом фиксировали, что самая глубокая точка впадины - Бездна Челленджера - находится на отметке около 11 километров. Русское географическое общество сообщало, что "Витязь" провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды.
В начале июня руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич заявил РИА Новости, что "Витязь", скорее всего, не добрался до самого глубокого места. По его словам, глубина Марианской впадины, неоднократно подверженная и доказанная величина, составляет порядка 11 тысяч метров, и погрешности в километр быть не может.