В ФПИ оценили результаты испытаний глубоководного аппарата "Витязь"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Испытания глубоководного аппарата "Витязь", определившего в мае глубину Марианской впадины в 10 028 метров, подтвердили способность российской техники работать в любой точке Мирового океана, заявил в интервью РИА Новости замруководителя направления физико-технических исследований Испытания глубоководного аппарата "Витязь", определившего в мае глубину Марианской впадины в 10 028 метров, подтвердили способность российской техники работать в любой точке Мирового океана, заявил в интервью РИА Новости замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ), кандидат военных наук Виктор Литвиненко

"Испытания комплекса "Витязь" подтвердили способность российской глубоководной техники работать в любой точке Мирового океана. Мы также проверяли возможности аппарата работать при высоких давлениях, так что если найдется более достойная глубина, то он сможет и там работать", - сказал он.

По его словам, "американские и китайские обитаемые аппараты опускаются как лифт вниз и вверх".

"А чтобы десятками километров обследовать дно на таких глубинах – пока что такую возможность продемонстрировали только российские специалисты", - подчеркнул Литвиненко.

Он отметил, что погружение "Витязя-Д" в Бездну Челленджера не оставило без внимания коллег по освоению глубин Мирового океана: "после в течение месяца заявили о своих погружениях и американские исследователи, и китайские специалисты".

Ранее в ФПИ сообщили РИА Новости, что 8 мая автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 метров. Замеры в прошлом фиксировали, что самая глубокая точка впадины - Бездна Челленджера - находится на отметке около 11 километров. Русское географическое общество сообщало, что "Витязь" провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды.