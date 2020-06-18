Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200618/1573095940.html
Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы
Традиционный парад Победы на Красной площади в Москве – это способ властей продемонстрировать военную силу и вдохновить россиян, отстаивая статус страны... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:08
75 лет великой победы
т-90м
армата
парад победы
с-400 «триумф»
владимир путин
москва
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085181_0:288:3128:2048_1400x0_80_0_0_7980e30dcf1ab49c2b9916bbb1576ef2.jpg
https://ria.ru/20200617/1573062091.html
москва
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085181_0:288:3128:2048_1400x0_80_0_0_7980e30dcf1ab49c2b9916bbb1576ef2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085181_397:0:3128:2048_1400x0_80_0_0_3ca9265ae8bc19c8ac12070bfddef5b0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085181_1129:351:2826:2048_1400x0_80_0_0_b70e08d309f263c7832e46bb19726a61.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
т-90м, армата, парад победы, с-400 «триумф», владимир путин, москва, китай

Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы

04:04 18.06.2020 (обновлено: 04:08 18.06.2020)
4671
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Традиционный парад Победы на Красной площади в Москве – это способ властей продемонстрировать военную силу и вдохновить россиян, отстаивая статус страны победительницы в войне против фашизма. Такое мнение высказало китайское издание Xinhua.

"Для России этот парад — одно из самых важных событий", — говорится в статье.

Как считают китайские журналисты, он позволяет не только показать новейшее вооружение, но и является отличной возможностью для России "продемонстрировать свои великие устремления как крупной державы и национальную мощь".
Решение провести парад в условиях пандемии коронавируса "показывает мужество России" всему миру, добавляется в статье.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Как ожидается, в нем примут участие более 13 тысяч военных, будут задействованы 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и "Армата", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", С-400, а также 75 самолетов и вертолетов.
Кабриолеты Aurus на Красной площади
Вчера, 13:5575 лет Великой Победы
Телеканалы заложили час десять минут на трансляцию военного парада
Зрители также увидят некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Например, в начале будет исполнен "Юбилейный встречный марш". Парадный оркестр представят 900 музыкантов.
В параде также примут участие делегации из 13 стран, включая Китай. Вместе с российскими коллегами они пройдут маршем по Красной площади.
12331044
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыТ-90МАрматаПарад ПобедыС-400 «Триумф»Владимир ПутинМоскваКитай
Рекомендуем
Диана Арбенина
Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Пьяный мужчина
Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
Послание в бутылке
В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодных аномалиях в России
Смартфон
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Юноша прыгает с пирса в море
В МЧС дали советы, как не утонуть при купании
Деньги в конверте
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Фотоснимок коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек
Япония
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Сенатор Франц Клинцевич
"Играет с огнем": Клинцевич оценил ролик Киркорова про десантников
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео считал слова Трампа на саммите с КНДР "ахинеей", утверждает Болтон
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
Международная космическая станция
Источник токсичного бензола на МКС может находиться в американском модуле
Актер Михаил Ефремов
Актер из "Бригады" призвал "отстать" от Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23Жителя Кузбасса будут судить за жестокое обращение с котом
07:20Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
07:14В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Лента новостейМолния