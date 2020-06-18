https://ria.ru/20200618/1573095889.html
В МЧС дали советы, как не утонуть при купании
Каждый россиянин должен знать правила безопасного поведения на воде как таблицу умножения; лучшее время для купания – утро или вечер, когда солнце греет, но нет РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:03
2020-06-18T04:59
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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3
россия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Каждый россиянин должен знать правила безопасного поведения на воде как таблицу умножения; лучшее время для купания – утро или вечер, когда солнце греет, но нет опасности перегрева, рекомендует МЧС
.
Спасатели отмечают, что в идеале наиболее благоприятные условия для купания – ясная и безветренная погода. Температура воздуха при этом должна быть в пределе 20-25 градусов, а воды - выше 15 градусов.
Перед купанием надо обязательно свериться с прогнозом погоды: если нет штормового предупреждения или сильного прибоя, можно направляться на водоем. Купание желательно исключить при плохом самочувствии: если чувствуются озноб и температура или на теле появилась "гусиная кожа". Опасен также перегрев на солнце.
Еще одно важное условие – купаться нужно только в специально оборудованных местах. Безопаснее всего плавать и отдыхать на официально допущенном к эксплуатации пляже, поскольку там дежурят спасатели и медицинские работники. Следует также помнить об опасностях, которые таит вода, находясь в походе или отдыхая на "диком" водоеме. Поэтому нельзя купаться и нырять в незнакомом месте, а также заплывать далеко.
Не забывайте, что неприятности на воде могут произойти как с детьми, так и взрослыми. Поэтому нельзя разрешать детям купаться одним, это очень опасно. Основной фактор риска для взрослых людей – алкоголь. Именно из-за него в большей степени случаются происшествия на воде, резюмируют спасатели.