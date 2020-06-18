В МЧС дали советы, как не утонуть при купании

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Каждый россиянин должен знать правила безопасного поведения на воде как таблицу умножения; лучшее время для купания – утро или вечер, когда солнце греет, но нет опасности перегрева, рекомендует Каждый россиянин должен знать правила безопасного поведения на воде как таблицу умножения; лучшее время для купания – утро или вечер, когда солнце греет, но нет опасности перегрева, рекомендует МЧС

Спасатели отмечают, что в идеале наиболее благоприятные условия для купания – ясная и безветренная погода. Температура воздуха при этом должна быть в пределе 20-25 градусов, а воды - выше 15 градусов.

Перед купанием надо обязательно свериться с прогнозом погоды: если нет штормового предупреждения или сильного прибоя, можно направляться на водоем. Купание желательно исключить при плохом самочувствии: если чувствуются озноб и температура или на теле появилась "гусиная кожа". Опасен также перегрев на солнце.

Еще одно важное условие – купаться нужно только в специально оборудованных местах. Безопаснее всего плавать и отдыхать на официально допущенном к эксплуатации пляже, поскольку там дежурят спасатели и медицинские работники. Следует также помнить об опасностях, которые таит вода, находясь в походе или отдыхая на "диком" водоеме. Поэтому нельзя купаться и нырять в незнакомом месте, а также заплывать далеко.