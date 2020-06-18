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В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:11
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, сша, в мире

В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих

04:03 18.06.2020 (обновлено: 04:11 18.06.2020)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города.
"Автомобиль сбил нескольких демонстрантов и уехал на высокой скорости, двигаясь по встречной полосе улиц", - говорится в заявлении.
Сообщается, что в результате инцидента три человека получили легкие ранения, водитель был задержан.
По городам США прокатилась волна протестов с требованиями реформирования полиции и решения расовых проблем после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого была снята на видео прохожими, после того как полицейские коленом придавили его шею к земле. На видео мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Аналогичные инциденты происходили и ранее.
Автомобиль въезжает в протестующих в Сиэтле. Кадры очевидцев
8 июня, 08:01
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПортлендСШАВ мире
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