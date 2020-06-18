https://ria.ru/20200618/1573095863.html
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:03
2020-06-18T04:11
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
портленд
сша
в мире
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https://ria.ru/20200608/1572607416.html
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, сша, в мире