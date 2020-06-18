Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573095822.html
В Китае за сутки выявили 28 случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 28 новых случаев коронавируса, также зарегистрированы восемь бессимптомных носителей, выздоровели 15 пациентов, следует из... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1400x0_80_0_0_06ad5ecfededcdca1ea5fa1d6c387ed0.jpg
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1400x0_80_0_0_06ad5ecfededcdca1ea5fa1d6c387ed0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_34:0:2766:2048_1400x0_80_0_0_ec9d3c0a5905a821f66609a533849e89.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_253:0:2301:2048_1400x0_80_0_0_73ea6767b5523803b45f21dd64d3bda3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае за сутки выявили 28 случаев COVID-19

04:01 18.06.2020
330
© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 28 новых случаев коронавируса, также зарегистрированы восемь бессимптомных носителей, выздоровели 15 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 28 новых случаев 24 локальные (21 - в Пекине, два - в провинции Хэбэй, один – в городе Тяньцзинь), четыре - ввозные.
Накануне в Китае выявили 44 новых случая заражения коронавирусом и 11 бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком. Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай 13 июня был закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 293 случая коронавирусной инфекции, 78 394 человека выздоровели, 265 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1860, выздоровели 1769 человек.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены восемь таких случаев, из карантина выпустили три человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 111 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1120 случаев заражения (четыре человека скончались, 1071 выздоровел), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 445 человек (семь скончались, 434 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
011210
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
Рекомендуем
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
Медик карантинного центра
В Приморье число умерших от коронавируса пациентов достигло 30
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
Беременная женщина
Врач посоветовал беременным не посещать людные места из-за COVID-19
Мексика
В Мексике за сутки выявили 4930 случаев COVID-19
Сотрудники правоохранительных органов Японии
В Японии двух депутатов парламента арестуют за подкуп во время выборов
Юноша прыгает с пирса в море
В МЧС дали советы, как не утонуть при купании
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы
Джон Болтон
Директор нацразведки США прокомментировал публикацию мемуаров Болтона
Диана Арбенина
Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В центре Москвы произошел пожар на крыше двухэтажного здания
Бразилия
Эксперт объяснил, почему в Бразилии так много случаев COVID-19
Фотоснимок коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодных аномалиях в России
Винтовка Orsis T-5000
Производитель винтовок ORSIS меняет дислокацию из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23Жителя Кузбасса будут судить за жестокое обращение с котом
07:20Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
07:14В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Лента новостейМолния