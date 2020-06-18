В Китае за сутки выявили 28 случаев COVID-19

Накануне в Китае выявили 44 новых случая заражения коронавирусом и 11 бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком. Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай 13 июня был закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 293 случая коронавирусной инфекции, 78 394 человека выздоровели, 265 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1860, выздоровели 1769 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены восемь таких случаев, из карантина выпустили три человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 111 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.