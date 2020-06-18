В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодных аномалиях в России

"Сейчас происходит не часто встречающаяся ситуация, когда антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, он смещается не на восток, как обычно, а на запад. Сейчас его ось проходит по земле от Каспийского моря на Скандинавию, через Москву, а в уже в субботу она сместиться на запад", - сказал синоптик.