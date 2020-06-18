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В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодных аномалиях в России
Дневная температура в центре Европейской России снизится на десять градусов по сравнению с показателями середины текущей недели, однако настоящие холодные... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T05:40
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодных аномалиях в России

03:57 18.06.2020 (обновлено: 05:40 18.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дневная температура в центре Европейской России снизится на десять градусов по сравнению с показателями середины текущей недели, однако настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас происходит не часто встречающаяся ситуация, когда антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, он смещается не на восток, как обычно, а на запад. Сейчас его ось проходит по земле от Каспийского моря на Скандинавию, через Москву, а в уже в субботу она сместиться на запад", - сказал синоптик.

По словам Вильфанда, такая ситуация приведет к тому, что в центре европейской части России начнет поступать холодный воздух. В результате дневная температура понизится до 18—20 градусов, а по ночам похолодает до +10, что является нормой для середины июля.
"Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской области, на Урале: в Челябинской, Екатеринбургской областях. Там температура будет ниже нормы на шесть градусов. Там еле-еле будет приближаться к 20-градусной отметки, а ночные температуры 8—9 градусов", - добавил научный глава Гидрометцентра.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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