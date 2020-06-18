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Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Музыкант Диана Арбенина прокомментировала в своем Instagram смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, призвав проявить к артисту милосердие и... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T03:56
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
диана арбенина
михаил ефремов
общество
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https://ria.ru/20200618/1573093865.html
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"Хватит порицать" Так может спасибо ему сказать? Почему ему можно людей поносить, а людям нельзя свое мнение высказывать? Ты вот вылезла со своими порицаниями.
104
Что Арбениной тоже приходилось отмазываться от ДТП?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, диана арбенина, михаил ефремов, общество

Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя

03:56 18.06.2020
13153
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиана Арбенина
Диана Арбенина
© РИА Новости / Владимир Песня
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Диана Арбенина . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Музыкант Диана Арбенина прокомментировала в своем Instagram смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, призвав проявить к артисту милосердие и раскритиковав родных погибшего водителя Сергея Захарова.
"Тот случай, когда сказать - равно присоединиться к хору, танцующему на костях, а промолчать - уже малодушие. Опомнитесь, ребята. Мы - толпа зевак, глазеющих на пожар. Хватит мусолить. Хватит порицать", - заявила певица.
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По ее мнению, в данном инциденте "ужасно все". Так, она раскритиковала Ефремова, "убившего свой мозг" и как следствие человека, "восседающую в ток-шоу" семью погибшего, а также тех, кто видел происходящее с артистом и "ничего не делал".
"Но особенно отвратно отсутствие милосердия и двойные стандарты. Камня не брошу в актера Михаила Ефремова. Любила, люблю и буду любить его талант, который сейчас используют против него, гоняя по телеку фильмы с его участием. Камня не брошу и в человека Михаила Ефремова, нисколько не оправдывая его пьянство", - написала Арбенина.
Певица заявила, что вместо "упражнений в красноречии" пожалеет Ефремова, "ополоумевших" родственников погибшего водителя, "не притворно, а глубоко страдая".
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"И в этой истории уже сказано все, кроме одного: а мы с вами сами-то без греха? Без грешочка? Мы никогда не напивались? Мы не совершали безумства? Мы никогда не садились пьяными за руль? Не попадали в ДТП?" – добавила она.
При этом Арбенина призвала окружающих "быть людьми" и "быть честными перед собой и своим Богом". "И скажем Ему спасибо за то, что вовремя нас остановил в нашем личном безумии. И помолчим, наконец", – заключила музыкант.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем своего автомобиля, артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас артист находится под домашним арестом.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияДиана АрбенинаМихаил ЕфремовОбщество
Популярные комментарии
"Хватит порицать" Так может спасибо ему сказать? Почему ему можно людей поносить, а людям нельзя свое мнение высказывать? Ты вот вылезла со своими порицаниями.
18 июня, 04:16
ЛКЛысый Кучерявый
93000011
Что Арбениной тоже приходилось отмазываться от ДТП?
18 июня, 04:19
Саша Неваша
7160008
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