Врач посоветовал беременным не посещать людные места из-за COVID-19

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Руководитель роддома Центральной Клинической Больницы управделами Евгений Ананьев посоветовал беременным отказаться от посещения мест массового скопления людей и гулять в парках с соблюдением социальной дистанции в связи с распространением коронавируса.
"И в обычное время беременным женщинам на всех сроках рекомендуется, по возможности, отказаться от посещения мест массового скопления людей. До окончания пандемии, пока опасность заражения в таких местах довольно высока, мы настоятельно советуем беременным женщинам проявлять повышенные меры безопасности, избегать, по возможности, общественных мест, быть предельно осторожными в общественном транспорте", - сказал он.
"При этом прогулки в парках на свежем воздухе пойдут будущим мамам на пользу, главное - соблюдать социальную дистанцию", - добавил врач.
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