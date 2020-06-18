Врач посоветовал беременным не посещать людные места из-за COVID-19

"И в обычное время беременным женщинам на всех сроках рекомендуется, по возможности, отказаться от посещения мест массового скопления людей. До окончания пандемии, пока опасность заражения в таких местах довольно высока, мы настоятельно советуем беременным женщинам проявлять повышенные меры безопасности, избегать, по возможности, общественных мест, быть предельно осторожными в общественном транспорте", - сказал он.