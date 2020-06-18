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Врач посоветовал беременным не посещать людные места из-за COVID-19
Руководитель роддома Центральной Клинической Больницы управделами Евгений Ананьев посоветовал беременным отказаться от посещения мест массового скопления людей... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T03:55
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врач посоветовал беременным не посещать людные места из-за COVID-19

03:55 18.06.2020
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© Depositphotos / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина
© Depositphotos / stockasso
Беременная женщина. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Руководитель роддома Центральной Клинической Больницы управделами Евгений Ананьев посоветовал беременным отказаться от посещения мест массового скопления людей и гулять в парках с соблюдением социальной дистанции в связи с распространением коронавируса.
"И в обычное время беременным женщинам на всех сроках рекомендуется, по возможности, отказаться от посещения мест массового скопления людей. До окончания пандемии, пока опасность заражения в таких местах довольно высока,  мы настоятельно советуем беременным женщинам проявлять повышенные меры безопасности, избегать, по возможности, общественных мест, быть предельно осторожными в общественном транспорте", - сказал он.
"При этом прогулки в парках на свежем воздухе пойдут будущим мамам на пользу, главное - соблюдать социальную дистанцию", - добавил врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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