Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573095669.html
В центре Москвы произошел пожар на крыше двухэтажного здания
Крыша двухэтажного административного здания загорелась ночью в центре столицы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T03:53
мчс москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
https://ria.ru/20200617/1573038322.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c942aa0ad48460cef56a674e6e8336b7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_120:0:2168:2048_1400x0_80_0_0_0794cce9a70efd43abdd0945da9f6fa3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В центре Москвы произошел пожар на крыше двухэтажного здания

03:53 18.06.2020
238
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Крыша двухэтажного административного здания загорелась ночью в центре столицы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
"В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Певческий переулок, дом 6",- говорится в сообщении.
Возгорание произошло на крыше "двухэтажного административного здания в группе зданий разноуровневой постройки".
Отмечается, что пожар потушили на площади 50 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
Пожарный
Вчера, 07:13
В Благовещенске назвали возможную причину пожара на складе
000000
Обсудить 0
МЧС МосквыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Фотоснимок коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
Диана Арбенина
Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Актер Михаил Ефремов
Гришаева рассказала о "непростой работе" с Ефремовым
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
Ефремова засняли на улице
Крым
Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ
Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве
Эксперт дал прогноз по ценам на бензин после рекордного подорожания АИ-95
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек
Смартфон
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодных аномалиях в России
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
07:14В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
Лента новостейМолния