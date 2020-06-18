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Производитель винтовок ORSIS меняет дислокацию из-за COVID-19
Предприятие-производитель высокоточных снайперских винтовок ORSIS (входит в холдинг "Промтехнологии") переезжает из Москвы в Подмосковье в связи с трудностями в РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T03:52
orsis ("промтехнология")
москва
московская область (подмосковье)
безопасность
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
orsis ("промтехнология"), москва, московская область (подмосковье), безопасность

Производитель винтовок ORSIS меняет дислокацию из-за COVID-19

03:52 18.06.2020
343
© РИА Новости / Евгений БиятовВинтовка Orsis T-5000
Винтовка Orsis T-5000
© РИА Новости / Евгений Биятов
‌МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Предприятие-производитель высокоточных снайперских винтовок ORSIS (входит в холдинг "Промтехнологии") переезжает из Москвы в Подмосковье в связи с трудностями в экономике вызванными пандемией коронавируса, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора компании Валерий Новоселов.
‌"В июле будет закрыто наше производство в Москве, в течение месяца-двух будет осуществлена наладка производственных линий на новой площадке в Подмосковье. Одним из серьёзных факторов переезда стал COVID-19 и связанные c пандемией ограничения. Пришлось не просто корректировать планы на год, а кардинально пересматривать всю политику и устоявшиеся бизнес-процессы во всех сферах деятельности компании", - сказал он.
‌По словам собеседника агентства, другой причиной переезда ORSIS стало то, что нынешнее производственное здание компании было продано арендодателем другому собственнику, а в Подмосковье предприятию удалось найти производственную площадку по выгодной цене. Производство винтовок ORSIS будет возобновлено к сентябрю, коллектив завода переедет на новое место практически в полном составе.
‌"Мы планируем консолидировать нашу тульскую и московскую площадки в едином месте - это сократит производственный цикл и увеличит производственные мощности. Наш переезд также обусловлен близостью к производственному кластеру в южной зоне Подмосковья", - отметил он.
‌Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) - разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Её различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян
26 декабря 2019, 16:22
Армения планирует закупить в 2020 году оружие у российской ORSIS
1900011
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ORSIS ("Промтехнология")МоскваМосковская область (Подмосковье)Безопасность
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