Производитель винтовок ORSIS меняет дислокацию из-за COVID-19

‌"В июле будет закрыто наше производство в Москве, в течение месяца-двух будет осуществлена наладка производственных линий на новой площадке в Подмосковье. Одним из серьёзных факторов переезда стал COVID-19 и связанные c пандемией ограничения. Пришлось не просто корректировать планы на год, а кардинально пересматривать всю политику и устоявшиеся бизнес-процессы во всех сферах деятельности компании", - сказал он.