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В Мексике за сутки выявили 4930 случаев COVID-19
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике приблизилось к 160 тысячам, количество жертв превысило 19 тысяч, сообщил директор эпидемиологии РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T03:50
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике за сутки выявили 4930 случаев COVID-19

03:50 18.06.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике приблизилось к 160 тысячам, количество жертв превысило 19 тысяч, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Прирост случаев COVID-19 составил сегодня 3,2%, это 4930 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии в Мексике достигло 159 793, оно включает 19 080 случаев смерти, за минувшие сутки скончались 770 человек. Болеют в настоящий момент 22 209 человек, наибольшее число - 3925 - в городе Мехико и штате Мехико - 2548. Власти изучают 59 076 подозрительных случаев заболеваний и 1846 летальных.
С понедельника минздрав изменил сигнал эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части страны с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).
В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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