В Мексике за сутки выявили 4930 случаев COVID-19

МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции Мексике приблизилось к 160 тысячам, количество жертв превысило 19 тысяч, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"Прирост случаев COVID-19 составил сегодня 3,2%, это 4930 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии в Мексике достигло 159 793, оно включает 19 080 случаев смерти, за минувшие сутки скончались 770 человек. Болеют в настоящий момент 22 209 человек, наибольшее число - 3925 - в городе Мехико и штате Мехико - 2548. Власти изучают 59 076 подозрительных случаев заболеваний и 1846 летальных.

С понедельника минздрав изменил сигнал эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части страны с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.