В "зеленой зоне" в Багдаде упали четыре ракеты

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. По меньшей мере четыре ракеты упали в "зеленой зоне" в центре иракской столицы По меньшей мере четыре ракеты упали в "зеленой зоне" в центре иракской столицы Багдада около посольства США , сообщает телеканал Al-Arabiya

По сообщению телеканала, ракеты упали вблизи посольства США, на территории "зеленой зоны" были слышны взрывы. Отмечается, что после ракетного обстрела в американском посольстве прозвучали сирены. Источники телеканала сообщили, что над "зеленой зоной" кружат вертолеты.

В свою очередь, иракское агентство Shafaq сообщило со ссылкой на источник в органах безопасности, что в "зеленой зоне" упали две ракеты.

О жертвах и материальном ущербе не сообщается.