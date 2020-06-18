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В "зеленой зоне" в Багдаде упали четыре ракеты
По меньшей мере четыре ракеты упали в "зеленой зоне" в центре иракской столицы Багдада около посольства США, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T03:47
2020-06-18T03:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
По меньшей мере четыре ракеты упали в "зеленой зоне" в центре иракской столицы Багдада
около посольства США
, сообщает телеканал Al-Arabiya
.
По сообщению телеканала, ракеты упали вблизи посольства США, на территории "зеленой зоны" были слышны взрывы. Отмечается, что после ракетного обстрела в американском посольстве прозвучали сирены. Источники телеканала сообщили, что над "зеленой зоной" кружат вертолеты.
В свою очередь, иракское агентство Shafaq сообщило со ссылкой на источник в органах безопасности, что в "зеленой зоне" упали две ракеты.
О жертвах и материальном ущербе не сообщается.
"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.