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Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
Злоупотребление алкоголем часто превращается в зависимость, справиться с которой самостоятельно могут не все. Британский врач рассказал РИА Новости, как... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:30
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россия, великобритания, общество

Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости

03:45 18.06.2020 (обновлено: 04:30 18.06.2020)
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© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина
© Depositphotos / Syda_Productions
ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Злоупотребление алкоголем часто превращается в зависимость, справиться с которой самостоятельно могут не все. Британский врач рассказал РИА Новости, как работает система помощи алкозависимым в Соединенном Королевстве.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что возможное лечение актера Михаила Ефремова от предполагаемой алкогольной зависимости может занять около месяца, а дальше начнется реабилитация. По его словам, сколько она продлится - сказать сложно, но часто трагические ситуации отрезвляюще действуют на пациентов.
В Британии существует уровень так называемого умеренного потребления алкоголя: не более 14 единиц в неделю, при этом каждая единица равна десяти миллилитрам чистого спирта, что эквивалентно половине пинты (чуть менее 300 миллилитров) пива или 25 миллилитрам крепких напитков. В стандартном (в Британии такой размер считается малым) бокале вина на 125 миллилитров содержится 1,5 единицы алкоголя. Не рекомендуется употреблять все допустимое количество за один раз, врачи рекомендуют "распределять" потребляемый алкоголь в течение недели. Медики предупреждают, что потребление более 14 единиц алкоголя в неделю может навредить здоровью.
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"Стресс и беспокойство могут послужить триггерами к тому, чтобы начать пить. Сильно они влияют на тех, кто пьет много. Если добавить то давление, под которым мы оказались в это беспрецедентное время, то легко понять, что некоторые люди начали пить больше или чаще", - сказал РИА Новости глава организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер.
По его словам, если кому-то требуется помощь в преодолении зависимости, то он или его близкие должны обратиться к врачу или связаться с местными службами помощи алкоголикам. С началом пандемии коронавируса такие службы не перестали работать, они предлагают разные программы онлайн или по телефону.
"Употребление алкоголя в больших количествах может стать причиной разных проблем, как краткосрочных, так и долгосрочных. Важно, чтобы вы, если боретесь (с зависимостью), нашли способы контролировать количество выпитого. Вы можете использовать приложение смартфонов, чтобы отслеживать, сколько выпили. Наше приложение называется Try Dry. Если вам или вашему близкому нужна дополнительная поддержка, вы можете пойти к врачу в вашей поликлинике", - сказал Пайпер.
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По единому стандарту

Призывающая бороться с зависимостью информационная кампания ведется в стране достаточно активно, ее элементы всегда попадают в поле зрения: это большие плакаты во врачебных практиках и больницах, плакаты в общественных пространствах, центрах. Сведения о "безопасной" норме потребления алкоголя и предупреждение о вреде пьянства содержатся на каждой продаваемой в Британии бутылке с алкогольными напитками.
Как рассказал РИА Новости врач государственной клиники на западе Лондона по имени Сэм, вся схема помощи зависимым разработана Национальной системой здравоохранения NHS.

"Первым вашим шагом после того, как вы сами осознали, что испытываете проблему, является поход к вашему врачу общей практики. У нас есть рекомендации и методики оценки серьезности ситуации. Мы проводим диагностику и беседуем с пациентом. Это короткая встреча, в пределах обычного приема - около десяти минут", - рассказал собеседник агентства.

Затем, если человек находит в себе силы самостоятельно снизить количество употребляемого алкоголя, он пошагово и под наблюдением врача начинает "выход" из своего состояния. В случае если человек пил много и часто или постоянно, но захотел отказаться от алкоголя, наблюдение врача при этой процедуре обязательно из-за возможности появления сопутствующих симптомов: головокружения, лихорадочного ощущения, дрожи в конечностях.
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"Чтобы понять, зависимы ли вы, попробуйте провести, не выпивая, несколько дней. Если вы понимаете, что никак не можете отказаться от алкоголя на один или два дня - например, в пятницу или субботу - это практически точно является знаком вашей серьезной зависимости", - сказал Сэм.
В случае необходимости врач может попросить пациента вести "дневник употребления" для фиксирования количества выпитого и корректировок. В качестве одного из способов отказаться от употребления алкоголя в компании является переход на безалкогольные напитки и коктейли.
"Если вы в компании, то попросите колы, газированной минеральной воды или безалкогольный коктейль. Так вы будете с бокалом в руках, но не с алкоголем", - добавил врач.
Он рассказал, что, согласно рекомендации главного врача Англии, людям необходимо каждую неделю давать себе несколько "свободных от алкоголя дней".
"Если вы понимаете, что вам сложно расслабиться или получать удовольствие от жизни без алкоголя, то вы точно зависимый человек. Это значит, что вы постоянно думаете о том, когда в следующий раз выпьете, хотите выпить с утра и выстраиваете распорядок жизни в зависимости от возможности выпить", - добавил врач.
Согласно данным NHS, признаки алкоголизма отмечаются у 8,7% британских мужчин и 3,3% женщин.
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Одно из двух

По словам врача, есть две задачи оказываемой помощи: сокращение количества употребляемого алкоголя и полный отказ. Сокращение призвано помочь тем, кто выпивает больше 14 единиц алкоголя в неделю, не может работать и выполнять повседневные задачи без алкоголя и испытывает сложности, являющиеся следствием злоупотребления.
Полный отказ от алкоголя рекомендован по медицинским показателям, в том числе из-за болезни печени и сердца, а также тем, кто принимает медицинские препараты и беременным.
"Конечно, я как врач уверен, что полный отказ от алкоголя принесет больше пользы здоровью. Но зачастую сокращение употребления и восстановления контроля за нормой является более реалистичной целью или хотя бы первым шагом в борьбе с зависимостью. Конечно, выбор за вами, но я за полный отказ от алкоголя", - отметил Сэм.
Если пациент идет по пути сокращения количества потребляемого спиртного, то для него назначается план лечения и бронируется несколько дальнейших встреч с врачом. На них будут обсуждаться достигнутый прогресс, возникающие проблемы и дальнейшие корректировки в программе. Как правило, назначаются постоянные анализы крови для отслеживания состояния печени.
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Для полного отказа нужно пройти процедуру детокса, во время которой потребуется терапия лекарственными препаратами. Место и способ проведения такой процедуры зависит от тяжести алкоголизма. При "мягких" случаях больной не будет испытывать сильных симптомов от прекращения потребления алкоголя, может остаться дома и не принимать лекарства. В случаях, когда пациент выпивал более 20 единиц алкоголя в неделю, ему, по словам Сэма, скорее всего, будет назначен транквилизатор для облегчения "синдрома отмены". В самых тяжелых случаях пациент помещается в больницу для того, чтобы медики могли контролировать течение симптомов, которые могут быть тяжелыми.
"То, что мы называем синдромом отмены, пациент с алкоголизмом начинает острее всего ощущать в первые 48 часов - организм начинает перестраиваться к жизни без алкоголя. Все это продолжается три-семь дней с момента, когда вы полностью прекратили пить. Вы спите тревожным сном, просыпаетесь несколько раз за ночь, не можете уснуть. Проблемы со сном продлятся месяц, но потом все нормализуется", - рассказал врач.
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Дополнительные усилия

Во время детокса медики советуют пить больше жидкости, примерно по три литра в сутки, по возможности не пить напитки с содержанием кофеина, в том числе чай, так как они могут усугубить проблемы со сном. Требуется продолжать обычное питание, даже если не чувствуется голод. Аппетит постепенно вернется.
В случае если больному назначены препараты для терапии при детоксе, то он обязан отказаться от вождения автомобиля и уведомить управление по автотранспорту о своем лечении. За несоблюдение этого требования грозит штраф в тысячу фунтов.
"Полный отказ от алкоголя и детокс при многолетней и сильной зависимости является тяжелой процедурой. Люди, как правило, испытывают стресс и раздражены. Пациентам следует больше читать, слушать музыку, гулять", - сказал Сэм.
Он посоветовал переживающим детокс изучить вопросы управления стрессом. Все, кто начинают процесс отказа от алкоголя, выдаются контакты служб поддержки, специалистов NHS. Тем, кто остается во время детокса дома, для наблюдения назначаются визиты медсестры и приемы у врача общей практики.
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"Но все это не будет в итоге эффективным, если вы не примете решение внутри себя. Даже если вас под угрозами приведет ко мне ваша жена, лечение не будет успешным, если вы сами не захотите измениться. И, конечно, мы не можем действовать без согласия пациента", - отметил собеседник агентства.
Важную роль, по словам Сэма, играет и комплексная психологическая помощь тем, кто бросает пить. Это и известная программа "12 шагов", и группы взаимопомощи, и консультации психологов NHS, и подготовка членов семьи зависимого.
Еще одним способом борьбы с тяжелой зависимостью является помещение в реабилитационный центр. Они существуют для тех, кто не может найти в себе силы побороть зависимость дома. Попасть в такой центр пациент может также с собственного согласия, но пребывание в нем будет платным. В отдельных случаях попросить место в центре можно через местные службы соцобеспечения и по рекомендации врача, но существуют множество частных центров. Если вы попадаете в реабилитационный центр по "направлению" от местной соцслужбы, то лечение вам будет проведено бесплатно, заплатить придется только за размещение. Стоимость стандартной 28-дневной реабилитационной программы в частном центре начинается от 5-6 тысяч фунтов, стоимость программы детокса в 7-10 дней - 2 тысячи фунтов. Как правило, лечение в таких центрах проходят звезды шоубизнеса и знаменитости.
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