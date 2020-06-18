Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573095469.html
Помпео считал слова Трампа на саммите с КНДР "ахинеей", утверждает Болтон
Госсекретарь США Майк Помпео считал в ходе первого саммита США и КНДР в 2018 году, что американский президент Дональд Трамп несет полную ахинею, сообщает газета РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:58
джон болтон
дональд трамп
ким чен ын
кндр
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1400x0_80_0_0_c7b53783deb8dbfdd1149226a48e5512.jpg
https://ria.ru/20200618/1573093768.html
кндр
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1400x0_80_0_0_c7b53783deb8dbfdd1149226a48e5512.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_131:0:2862:2048_1400x0_80_0_0_4e9b84dd72466e92ac8031bd81885de3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_472:0:2520:2048_1400x0_80_0_0_990baa82c102464483ef9520c07aa2e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон болтон, дональд трамп, ким чен ын, кндр, сша, в мире

Помпео считал слова Трампа на саммите с КНДР "ахинеей", утверждает Болтон

03:37 18.06.2020 (обновлено: 04:58 18.06.2020)
974
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео считал в ходе первого саммита США и КНДР в 2018 году, что американский президент Дональд Трамп несет полную ахинею, сообщает газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.
Согласно изданию, Болтон написал в своей книге, что во время первой встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся в Сингапуре в июне 2018 года, Помпео передал ему записку, в которой было написано: "Он (Трамп – ред.) несет полную ахинею".
Болтон также подчеркнул, что спустя месяц Помпео заявлял, что "вероятность успеха дипломатии Трампа в отношении Северной Кореи равна нулю".
По данным издания, в своей книге Болтон пишет, что даже самые высокопоставленные советники Трампа насмехаются над президентом за его спиной.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.
Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, сейчас она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа. Сообщается, что минюст США требует от суда приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
00:39
NYT: Трамп просил у Си Цзиньпина помощи в переизбрании на выборах в США
3340010
Обсудить 0
Джон БолтонДональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы
Пьяный мужчина
Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
Диана Арбенина
Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Послание в бутылке
В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
Юноша прыгает с пирса в море
В МЧС дали советы, как не утонуть при купании
Смартфон
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек
Япония
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Источник назвал дату первого за шесть лет пуска тяжелой "Ангары"
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявлял о желании Украины "уничтожить" его, утверждает Болтон
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодных аномалиях в России
Деньги в конверте
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Эстетическая медицина
Врач рассказал, помогает ли фейсбилдинг продлить молодость
Международная космическая станция
Источник токсичного бензола на МКС может находиться в американском модуле
Сенатор Франц Клинцевич
"Играет с огнем": Клинцевич оценил ролик Киркорова про десантников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
07:14В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
Лента новостейМолния