Помпео считал слова Трампа на саммите с КНДР "ахинеей", утверждает Болтон

Согласно изданию, Болтон написал в своей книге, что во время первой встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына , состоявшейся в Сингапуре в июне 2018 года, Помпео передал ему записку, в которой было написано: "Он (Трамп – ред.) несет полную ахинею".

Болтон также подчеркнул, что спустя месяц Помпео заявлял, что "вероятность успеха дипломатии Трампа в отношении Северной Кореи равна нулю".

По данным издания, в своей книге Болтон пишет, что даже самые высокопоставленные советники Трампа насмехаются над президентом за его спиной.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.