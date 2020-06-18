https://ria.ru/20200618/1573095469.html
Помпео считал слова Трампа на саммите с КНДР "ахинеей", утверждает Болтон
Госсекретарь США Майк Помпео считал в ходе первого саммита США и КНДР в 2018 году, что американский президент Дональд Трамп несет полную ахинею, сообщает газета РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T03:37
2020-06-18T04:58
джон болтон
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон болтон, дональд трамп, ким чен ын, кндр, сша, в мире
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео
считал в ходе первого саммита США и КНДР
в 2018 году, что американский президент Дональд Трамп
несет полную ахинею, сообщает газета New York Times
со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона
, которая должна быть опубликована на следующей неделе.
Согласно изданию, Болтон написал в своей книге, что во время первой встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына
, состоявшейся в Сингапуре
в июне 2018 года, Помпео передал ему записку, в которой было написано: "Он (Трамп – ред.) несет полную ахинею".
Болтон также подчеркнул, что спустя месяц Помпео заявлял, что "вероятность успеха дипломатии Трампа в отношении Северной Кореи равна нулю".
По данным издания, в своей книге Болтон пишет, что даже самые высокопоставленные советники Трампа насмехаются над президентом за его спиной.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.
Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, сейчас она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа. Сообщается, что минюст США требует от суда приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.