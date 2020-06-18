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Исследование: США и Россия лидируют по числу утечек данных из "облаков"
Количество утечек данных из облачных сервисов в мире за прошлый год выросло в 3,5 раза – до 248 случаев, причем больше половины из них произошли в США и России... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T03:25
россия
сша
в мире
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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россия, сша, в мире

Исследование: США и Россия лидируют по числу утечек данных из "облаков"

03:25 18.06.2020
517
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Количество утечек данных из облачных сервисов в мире за прошлый год выросло в 3,5 раза – до 248 случаев, причем больше половины из них произошли в США и России примерно в равных долях, говорится в отчете компании InfoWatch, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным экспертов, в результате всех утечек в мире в свободном доступе оказались 8,35 миллиарда записей персональных и платежных данных. "Более 53% всех утечек из облачных сервисов зарегистрированы в компаниях США и России вместе взятых", – говорится в документе. На США приходится доля в 27,5% от общего числа утечек, а на Россию - 26,7%.
При этом в России, по данным компании, их количество за прошлый год выросло в 22 раза – до 66 зарегистрированных случаев, в результате которых более 122 миллионов записей персональной и платежной информации оказались в открытом доступе.
Смартфон
27 февраля, 03:15
Эксперт рассказал, как защитить хранящиеся в "облаках" личные данные
Одной из самых уязвимых сфер с точки зрения надежности "облачных" хранилищ, по данным компании, оказался хайтек, на который пришлось 40% всех зафиксированных случаев утечек. "Такие компании по своей природе применяют новейшие технологии в сфере обработки информации, ценят удобство хранения информации и доступа к ней. В то же время, далеко не все представители высокотехнологичного сегмента готовы направлять существенные ресурсы на создание собственной инфраструктуры и обеспечение ее безопасности, поэтому охотно размещают данные в облачных сервисах", - поясняют авторы исследования.
Большая доля незащищенных "облаков" в России обнаружилась в сфере здравоохранения: на них пришлось 11,4% зафиксированных в РФ случаев утечек против 9,3% - в мире. При этом ситуация в банковском и финансовом секторах в России оказалась намного лучше мировой – на эту сферу в РФ пришлось всего 1,4% "облачных" утечек против 7,7% - в мире. Российский финансовый сектор пока не готов к миграции на облачные сервисы по технологическим причинам и из-за требований регулятора, объясняют эксперты.
Авторы исследования отмечают, что подавляющей части утечек можно было избежать, если бы компании уделяли больше внимания защите облачных сервисов, регулярно проводили аудит подключенных к сети хранилищ и заботились о повышении квалификации администраторов, обслуживающих облачные серверы.
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