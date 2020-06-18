Исследование: расходы каждого пятого россиянина не превышают зарплату

"Группа граждан, кому в целом достаточно получаемых средств, за год выросла: если в 2019 году она составляла 18,2% опрошенных, то в текущем – уже 23%", - сказано в исследовании. При этом доля россиян, которым хватает своей зарплаты на месяц, выросло на 1,9 процентного пункта - до 9%, а число респондентов, у которых даже остаются излишки, - на 0,9 процентного пункта, до 5,9%. Доля тех, кому не хватает всего пары сотен рублей, выросла на 2 процентных пункта - до 8,1%.