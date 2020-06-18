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Исследование: расходы каждого пятого россиянина не превышают зарплату
Среди россиян становится больше тех, кому нет необходимости занимать деньги до зарплаты: их количество за год выросло на 5 процентных пунктов - до 23% в июне... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T03:20
россия
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, общество

Исследование: расходы каждого пятого россиянина не превышают зарплату

03:20 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Среди россиян становится больше тех, кому нет необходимости занимать деньги до зарплаты: их количество за год выросло на 5 процентных пунктов - до 23% в июне текущего года, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Компания в первой половине июня через соцсети опросила совершеннолетних граждан из различных регионов России. Итоговое исследование включает в себя ответы более 1 тысячи человек.
"Группа граждан, кому в целом достаточно получаемых средств, за год выросла: если в 2019 году она составляла 18,2% опрошенных, то в текущем – уже 23%", - сказано в исследовании. При этом доля россиян, которым хватает своей зарплаты на месяц, выросло на 1,9 процентного пункта - до 9%, а число респондентов, у которых даже остаются излишки, - на 0,9 процентного пункта, до 5,9%. Доля тех, кому не хватает всего пары сотен рублей, выросла на 2 процентных пункта - до 8,1%.
Отмечается, что доля тех, кто плохо планирует свой бюджет и нуждается в ежемесячных займах до 5 тысяч рублей, по-прежнему составляет 30%. До зарплаты не хватает 1-2 тысяч рублей 10,3% россиян, 3-4 тысяч рублей - 13,1% респондентов, 5 тысяч рублей - 6,6% опрошенных.
В то же время сократилась доля россиян, которым необходимы более крупные суммы, - на 4,3 процентного пункта, до 40,9%.
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
16 июня, 15:22Воронежская область
В воронежской облдуме рассказали о повышении зарплат бюджетников
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