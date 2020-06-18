Изучавший Марианскую впадину "Витязь" может поступить на вооружение ВМФ

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) может передать автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" министерству обороны, в настоящее время ведутся переговоры, сообщил РИА Новости заместитель руководителя направления физико-технических исследований ФПИ, кандидат военных наук Виктор Литвиненко.
Российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" 8 мая впервые в истории совершил погружение на дно Марианской впадины и в честь 75-летия со дня Победы установил там вымпел.
"В настоящее время прорабатываются различные варианты дальнейшего применения комплекса. Так как он уникален, применение ему найдется во многих сферах деятельности различных министерств и ведомств. Среди будущих его потребителей и министерство образования и науки, и российская академия наук, и министерство обороны. Не исключаем варианта, что комплекс будет передан в каждую из заинтересованных организаций, в настоящее время идет диалог", - заявил Литвиненко.
Он уточнил, что аппарат со всем оборудованием будет передаваться в эксплуатацию, дальше ведомство будет его эксплуатировать и развивать под свои специфические задачи.