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Изучавший Марианскую впадину "Витязь" может поступить на вооружение ВМФ
Фонд перспективных исследований (ФПИ) может передать автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" министерству обороны, в настоящее время ведутся... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T03:16
виктор литвиненко
фонд перспективных исследований
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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виктор литвиненко, фонд перспективных исследований, безопасность

Изучавший Марианскую впадину "Витязь" может поступить на вооружение ВМФ

03:16 18.06.2020
132
© Пресс-служба Фонда перспективных исследований / Перейти в фотобанкРоссийский подводный беспилотник "Витязь-Д"
Российский подводный беспилотник Витязь-Д
© Пресс-служба Фонда перспективных исследований
Перейти в фотобанк
Российский подводный беспилотник "Витязь-Д". Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) может передать автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" министерству обороны, в настоящее время ведутся переговоры, сообщил РИА Новости заместитель руководителя направления физико-технических исследований ФПИ, кандидат военных наук Виктор Литвиненко.
Российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" 8 мая впервые в истории совершил погружение на дно Марианской впадины и в честь 75-летия со дня Победы установил там вымпел.
"В настоящее время прорабатываются различные варианты дальнейшего применения комплекса. Так как он уникален, применение ему найдется во многих сферах деятельности различных министерств и ведомств. Среди будущих его потребителей и министерство образования и науки, и российская академия наук, и министерство обороны. Не исключаем варианта, что комплекс будет передан в каждую из заинтересованных организаций, в настоящее время идет диалог", - заявил Литвиненко.
Он уточнил, что аппарат со всем оборудованием будет передаваться в эксплуатацию, дальше ведомство будет его эксплуатировать и развивать под свои специфические задачи.
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
9 мая, 11:54РИА Наука
Аппарат "Витязь" стал первым "роботом", достигшим дна Марианской впадины
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Виктор ЛитвиненкоФонд перспективных исследованийБезопасность
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