Изучавший Марианскую впадину "Витязь" может поступить на вооружение ВМФ

"В настоящее время прорабатываются различные варианты дальнейшего применения комплекса. Так как он уникален, применение ему найдется во многих сферах деятельности различных министерств и ведомств. Среди будущих его потребителей и министерство образования и науки, и российская академия наук, и министерство обороны. Не исключаем варианта, что комплекс будет передан в каждую из заинтересованных организаций, в настоящее время идет диалог", - заявил Литвиненко.