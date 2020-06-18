В России создают отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Отечественный препарат для больных спинальной мышечной атрофией (СМА) планируется вывести на рынок в 2026 году, говорится в ответе Отечественный препарат для больных спинальной мышечной атрофией (СМА) планируется вывести на рынок в 2026 году, говорится в ответе Минпромторга зампреду комитета Госдумы по охране здоровья Леониду Огулю

Ранее Огуль направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением передать на федеральное финансирование обеспечение дорогостоящими лекарствами больных спинальной мышечной атрофией. Депутат также направил письма вице-премьеру Татьяне Голиковой , в котором просил оказать содействие в переводе закупок этих препаратов на федеральный уровень, и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой предоставить информацию по ведению разработок отечественных препаратов. Копии документов имеются в распоряжении РИА Новости.

"Отечественным производителем лекарственных препаратов ЗАО "Биокад" разработан генотерапевтический препарат для медицинского применения, предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии", - говорится в ответе Минпромторга за подписью Мантурова.

"Для реализации мероприятий по скорейшему обеспечению пациентов, нуждающихся в подобной терапии, компании потребуется государственная поддержка финансового и организационного характера, с учетом которых, по предварительной оценке компании, срок государственной регистрации и выхода на рынок данного лекарственного препарата - 2026 год", - сообщается в письме.

По данным Минпромторга, в настоящее время выполняется программа доклинических испытаний препарата для определения эффективной и безопасной дозы для человека. Подача заявления на проведение клинических испытаний планируется в 2020 году. "Потенциально лекарственный препарат способен обеспечивать долговременный или даже пожизненный эффект, полностью восстанавливая функцию гена", - отмечает Минпромторг.

"Это, конечно, очень длинный срок. Считаю, что по таким долгожданным препаратам мы должны на законодательном уровне предусмотреть ускоренные процедуры испытаний и регистрации", - сказал Огуль РИА Новости, пояснив, что для этого потребуется внесение изменений в закон "Об обращении лекарственных средств".

По его мнению, в госпрограмму "Фарма-2030" необходимо включить научные изыскания и разработку отечественных аналогов препаратов для лечения всех редких (орфанных) заболеваний. Возможно, необходимо адресно финансировать эту работу через гранты и государственный заказ. Он также отметил, что разработка отечественных аналогов импортных лекарств будет способствовать обеспечению лекарственной безопасности России, бесперебойному обеспечению орфанных пациентов жизненно-важными медпрепаратами и существенному сокращению нагрузки на бюджеты.