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https://ria.ru/20200618/1573095223.html
Источник назвал дату первого за шесть лет пуска тяжелой "Ангары"
Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" предварительно запланирован на 3 ноября, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:53
риа наука
россия
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
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россия, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета)

Источник назвал дату первого за шесть лет пуска тяжелой "Ангары"

03:07 18.06.2020 (обновлено: 04:53 18.06.2020)
2290
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкРакета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5". Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" предварительно запланирован на 3 ноября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Таким образом, пуск будет проведен в преддверии годовщины запуска первого искусственного спутника Земли, который вывели на орбиту 4 октября 1957 года.
Это будет первый за шесть лет старт данной ракеты. Первый пуск "Ангары-А5" был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей).
В ходе второго пуска ракете "Ангара-А5" с разгонным блоком "Бриз-М" также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
9 июня, 13:57
Раскрыты преимущества пуска "Ангары" с космодрома Восточный
5071116
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РИА НаукаРоссияПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)
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