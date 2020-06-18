Источник назвал дату первого за шесть лет пуска тяжелой "Ангары"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" предварительно запланирован на 3 ноября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Таким образом, пуск будет проведен в преддверии годовщины запуска первого искусственного спутника Земли, который вывели на орбиту 4 октября 1957 года.
Это будет первый за шесть лет старт данной ракеты. Первый пуск "Ангары-А5" был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей).
В ходе второго пуска ракете "Ангара-А5" с разгонным блоком "Бриз-М" также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".