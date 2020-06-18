Названы главные симптомы коронавируса у детей

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главными симптомами Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.

Как утверждается, проблемы с легкими у детей появляются позже.

У 76 процентов из заболевших детей, за которыми проводилось наблюдение, проявлялась лихорадка, среди взрослых – 44 процента. Еще 62 процента детей имели сильный кашель, по 12 процентов – диарею и рвоту.

Ранее немецкие ученые выяснили, что дети заражаются коронавирусом реже своих родителей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.

В России число выявленных случаев превысило 553 тысячи. Более 304 тысяч пациентов выздоровели. Умерли 7,4 тысячи человек.

В регионах постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии. Однако в некоторых субъектах действует масочный режим.