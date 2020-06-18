https://ria.ru/20200618/1573095149.html
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T02:56
2020-06-18T02:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, воз, в мире
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Главными симптомами коронавируса
у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine
со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
Как утверждается, проблемы с легкими у детей появляются позже.
У 76 процентов из заболевших детей, за которыми проводилось наблюдение, проявлялась лихорадка, среди взрослых – 44 процента. Еще 62 процента детей имели сильный кашель, по 12 процентов – диарею и рвоту.
Ранее немецкие ученые выяснили, что дети заражаются коронавирусом реже своих родителей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
В России число выявленных случаев превысило 553 тысячи. Более 304 тысяч пациентов выздоровели. Умерли 7,4 тысячи человек.
В регионах постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии. Однако в некоторых субъектах действует масочный режим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.