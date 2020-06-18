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https://ria.ru/20200618/1573095044.html
СМИ: Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт, известная по главной роли в киносаге "Сумерки", сыграет принцессу Диану в фильме "Спенсер", сообщает издание Deadline. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T02:49
культура
кристен стюарт
диана, принцесса уэльская
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кристен стюарт, диана, принцесса уэльская

СМИ: Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы

02:49 18.06.2020
1440
© AP Photo / Invision / Mark Von HoldenАктриса Кристен Стюарт
Актриса Кристен Стюарт
© AP Photo / Invision / Mark Von Holden
Актриса Кристен Стюарт. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Американская актриса Кристен Стюарт, известная по главной роли в киносаге "Сумерки", сыграет принцессу Диану в фильме "Спенсер", сообщает издание Deadline.
Сообщается, что действия фильма развернутся вокруг тех дней, когда принцесса Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом. По информации издания, режиссером фильма будет чилиец Пабло Ларраин, а в главной роли снимется Стюарт.
Отмечается, что производство картины начнется в начале 2021 года.
Принцесса Диана и принц Чарльз развелись в 1996 году. В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Возлюбленный Дианы, с которым она находилась в машине — кинопродюсер Доди аль-Файед — и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжело раненная Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.
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КультураКристен СтюартДиана, принцесса Уэльская
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