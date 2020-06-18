Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573094957.html
Эксперт объяснил, почему в Бразилии так много случаев COVID-19
Есть несколько объяснений того, почему в Бразилии выявлено так много случаев заболеваний COVID-19, в отличие от соседних стран, одно из них – большое число... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T02:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156345/46/1563454635_0:180:2958:1844_1400x0_80_0_0_f29784e2417c66a57b9d7f808026f4ed.jpg
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156345/46/1563454635_0:180:2958:1844_1400x0_80_0_0_f29784e2417c66a57b9d7f808026f4ed.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156345/46/1563454635_291:0:2958:2000_1400x0_80_0_0_a83595fb7f4ab3f61d28c3b9c687eb69.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156345/46/1563454635_655:0:2655:2000_1400x0_80_0_0_572cc09d7d1441f27d251c67babcf403.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, бразилия, в мире

Эксперт объяснил, почему в Бразилии так много случаев COVID-19

02:42 18.06.2020
1256
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бразилия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн – РИА Новости. Есть несколько объяснений того, почему в Бразилии выявлено так много случаев заболеваний COVID-19, в отличие от соседних стран, одно из них – большое число изначально импортированных случаев, считает профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в сфере вакцинологии и изучении основ инфекционных заболеваний Элдер Накая.
По последним данным, число заболевших коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону – оно составляет 955 тысяч 377 человек, скончалось 46 тысяч 510 пациентов.
"Есть несколько объяснений, почему в Бразилии так много случаев COVID-19. Во-первых, это огромная страна. Во-вторых, это хаб, самая важная страна в Южной Америке, поэтому самый объяснимый первый сценарий вспышки - много завезенных случаев из США и Европы. Мы получили большой рост числа заболеваний. У нас был первый объяснимый рост эпидемии, потому что это были завезенные случаи заболевания, а теперь число случаев заболевания увеличилось", - сказал ученый РИА Новости.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Накая отметил, что есть и политический аспект - президент Бразилии не верит в серьезность этого заболевания. Жаир Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В марте он заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом".
По мнению ученого, карантин – это пока что лучший способ противостоять вспышке болезни. "Локальная передача вируса в Бразилии продолжается с марта, и сейчас он проникает в небольшие города. Как и в других странах, вспышки начались в больших городах, а затем вирус начинает движение. Бразилия сейчас является эпицентром вспышки болезни в Южной Америке", - отметил Накая.
Он отметил, что пока трудно спрогнозировать, когда будет пик заболевания, на этот счет есть различные оценки. Если он придется на июль, то ситуация будет особенно сложной, поскольку в регионе этот месяц зимний, как правило, появляются сезонные заболевания, например, грипп.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
211407
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
Рекомендуем
Фотоснимок коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Деньги в конверте
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Смартфон
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Пьяный мужчина
Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы
Диана Арбенина
Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодных аномалиях в России
Послание в бутылке
В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
Япония
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Сенатор Франц Клинцевич
"Играет с огнем": Клинцевич оценил ролик Киркорова про десантников
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
Союзмультфильм
"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
Крым
Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
Самолет на базе НАТО в Западной Греции
Минобороны Греции сообщило об "угрозе применения силы союзником по НАТО"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
07:14В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
Лента новостейМолния