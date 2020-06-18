Эксперт объяснил, почему в Бразилии так много случаев COVID-19

"Есть несколько объяснений, почему в Бразилии так много случаев COVID-19. Во-первых, это огромная страна. Во-вторых, это хаб, самая важная страна в Южной Америке, поэтому самый объяснимый первый сценарий вспышки - много завезенных случаев из США и Европы. Мы получили большой рост числа заболеваний. У нас был первый объяснимый рост эпидемии, потому что это были завезенные случаи заболевания, а теперь число случаев заболевания увеличилось", - сказал ученый РИА Новости.