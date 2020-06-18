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СМИ: подвергшиеся пыткам в Ливии египетские рабочие вернулись на родину
Египетские рабочие, подвергшиеся пыткам в Ливии, вернулись на родину, сообщает издание Youm7. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T02:40
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РИА Новости
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353
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ливия, египет, в мире

СМИ: подвергшиеся пыткам в Ливии египетские рабочие вернулись на родину

02:40 18.06.2020
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© Фото : DennixoЛивия
Ливия
© Фото : Dennixo
Ливия. Архивное фото
КАИР, 18 июн – РИА Новости. Египетские рабочие, подвергшиеся пыткам в Ливии, вернулись на родину, сообщает издание Youm7.
В конце минувшей недели египетские СМИ сообщили, что в ливийском городе Тархуна отряды, лояльные Правительству национального согласия (ПНС), захватили десятки египетских рабочих, приехавших в соседнюю страну на заработки. На распространенных в социальных сетях видео показано, как люди подвергаются пыткам и унижениям.
В начале июня в Каире прошла встреча президента Египта с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
В четверг МВД ПНС Ливии объявило о задержании пытавших египетских рабочих боевиков и об освобождении граждан Египта.
Согласно информации СМИ, рабочие "пересекли погранпереход "Эс-Саллюм", связывающий территорию Египта с Ливией".
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"После поручения президента Абдель Фаттаха ас-Сиси египетским государственным органам удалось вернуть 23 египтянина, которые были задержаны в Ливии", - говорится в сообщении.
Газета также отмечает, что возвращению египтян "поспособствовали египетско-ливийские контакты".
Во вторник миссия ООН в Ливии (UNSMIL), а также Лига арабских государств потребовали от ПНС провести немедленное расследование по факту захвата и пыток египетских рабочих.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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