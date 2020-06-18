СМИ: подвергшиеся пыткам в Ливии египетские рабочие вернулись на родину

В конце минувшей недели египетские СМИ сообщили, что в ливийском городе Тархуна отряды, лояльные Правительству национального согласия (ПНС), захватили десятки египетских рабочих, приехавших в соседнюю страну на заработки. На распространенных в социальных сетях видео показано, как люди подвергаются пыткам и унижениям.