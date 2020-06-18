Пуск ракеты Vega с космодрома Куру отложили из-за непогоды

Пуск ракеты был запланирован на 22.51 среды по местному времени (04.51 четверга мск).

"Из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ветрами на большой высоте над Гвианским космическим центром, Arianespace решила не начинать финальную фазу подготовки к пуску", - говорится в заявлении компании.

Старт ракеты Vega с 53 спутниками намечался на 24 марта, но в середине марта компания Arianespace объявила, что подготовка к пускам ракет на космодроме Куру, в том числе российских "Союзов", приостановлена из-за распространения коронавируса. В конце апреля Arianespace сообщила, что подготовка к пускам возобновляется.