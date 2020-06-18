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Пуск ракеты Vega с космодрома Куру отложили из-за непогоды
Пуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру во французской Гвиане отложен из-за непогоды, сообщает компания Arianespace. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T02:18
риа наука
куру (космодром)
космос - риа наука
французская гвиана
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куру (космодром), космос - риа наука, французская гвиана

Пуск ракеты Vega с космодрома Куру отложили из-за непогоды

02:18 18.06.2020
794
© Flickr / ESA/ S.CorvajaРакета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
© Flickr / ESA/ S.Corvaja
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру во французской Гвиане отложен из-за непогоды, сообщает компания Arianespace.
Пуск ракеты был запланирован на 22.51 среды по местному времени (04.51 четверга мск).
"Из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ветрами на большой высоте над Гвианским космическим центром, Arianespace решила не начинать финальную фазу подготовки к пуску", - говорится в заявлении компании.
Arianespace подчеркнула, что ближайшее возможное время пуска Vega – суббота, 20 июня.
Старт ракеты Vega с 53 спутниками намечался на 24 марта, но в середине марта компания Arianespace объявила, что подготовка к пускам ракет на космодроме Куру, в том числе российских "Союзов", приостановлена из-за распространения коронавируса. В конце апреля Arianespace сообщила, что подготовка к пускам возобновляется.
В 2012-2019 годах с космодрома Куру были запущены 15 ракет Vega, один пуск закончился аварией. В четвертой ступени ракеты используются титановые топливные баки производства российского НПО имени Лавочкина.
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