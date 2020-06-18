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Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
При установке приложений на телефон надо иметь в виду, что не всем из них можно разрешать доступ к местоположению, контактам, микрофону, камере и памяти. Это... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T02:19
телефон
технологии
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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телефон, технологии

Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах

02:19 18.06.2020
6044
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. При установке приложений на телефон надо иметь в виду, что не всем из них можно разрешать доступ к местоположению, контактам, микрофону, камере и памяти. Это связано с тем, что разработчики могут использовать информацию о пользователях в рекламных целях, а мошенники могут скачать ваши данные, чтобы извлечь выгоду для себя, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
При установке нового приложения, особенно если оно было выпущено неизвестными разработчиками, необходимо внимательно следить за тем, чтобы запросы разработчиков не выходили за функциональность самих приложений.
"Следует обращать внимание на разрешения, касающиеся СМС. С помощью них злоумышленники получат доступ к переписке пользователя и, что самое опасное, смогут читать сообщения от банков с одноразовыми кодами для входа в онлайн-банк и подтверждения транзакций", - предостерегает Николаев.
Многим приложениям нельзя давать разрешения на доступ к контактам. Мошенники могут получить доступ не только к записной книжке на телефоне, но и социальным сетям.
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8139485
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