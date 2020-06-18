Истребители ВВС США сопроводили российские Ту-95 у Аляски

По данным NORAD, F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers и самолетов раннего предупреждения и управления E-3 дважды успешно сопроводили Ту-95, которые в ночь на 17 июня вошли в зону ПВО Аляски.

К сообщению приложены фотографии, на которых F-22 запечатлен рядом с турбовинтовым Ту-95.

NORAD F-22 Raptors, supported by KC-135 Stratotankers and an E-3 Airborne Warning and Control System, successfully completed two intercepts of Russian bomber aircraft formations entering the Alaskan Air Defense Identification Zone last night. pic.twitter.com/9iSZK0Vu2F — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 17, 2020

Российские и американские стратегические бомбардировщики регулярно совершают полеты у границ двух стран, не заходя в воздушное пространство друг друга. На их сопровождение поднимаются истребители. Как правило такие полеты проходят без происшествий и являются стандартной практикой для военно-воздушных сил США и России.