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Истребители ВВС США сопроводили российские Ту-95 у Аляски
Истребители пятого поколения F-22 ВВС США сопроводили у Аляски российские стратегические бомбардировщики Ту-95, сообщает командование противовоздушной обороны... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:40
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россия, norad, аляска, сша, в мире

Истребители ВВС США сопроводили российские Ту-95 у Аляски

02:15 18.06.2020 (обновлено: 04:40 18.06.2020)
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© Фото : NORADИстребители F-22 ВВС США "перехватили" у Аляски российские Ту-95
Истребители F-22 ВВС США перехватили у Аляски российские Ту-95
© Фото : NORAD
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Истребители пятого поколения F-22 ВВС США сопроводили у Аляски российские стратегические бомбардировщики Ту-95, сообщает командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.
По данным NORAD, F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers и самолетов раннего предупреждения и управления E-3 дважды успешно сопроводили Ту-95, которые в ночь на 17 июня вошли в зону ПВО Аляски.
К сообщению приложены фотографии, на которых F-22 запечатлен рядом с турбовинтовым Ту-95.
Российские и американские стратегические бомбардировщики регулярно совершают полеты у границ двух стран, не заходя в воздушное пространство друг друга. На их сопровождение поднимаются истребители. Как правило такие полеты проходят без происшествий и являются стандартной практикой для военно-воздушных сил США и России.
В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
Стратегический дальний ракетоносец Ту-95
Вчера, 15:32
Эксперт прокомментировал полет Ту-95 у границ США
1581034
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РоссияNORADАляскаСШАВ мире
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