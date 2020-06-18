https://ria.ru/20200618/1573094800.html
Истребители ВВС США сопроводили российские Ту-95 у Аляски
Истребители пятого поколения F-22 ВВС США сопроводили у Аляски российские стратегические бомбардировщики Ту-95, сообщает командование противовоздушной обороны... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T02:15
2020-06-18T04:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, norad, аляска, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости.
Истребители пятого поколения F-22 ВВС США
сопроводили у Аляски
российские стратегические бомбардировщики Ту-95
, сообщает командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD
) в Twitter
.
По данным NORAD, F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers и самолетов раннего предупреждения и управления E-3 дважды успешно сопроводили Ту-95, которые в ночь на 17 июня вошли в зону ПВО Аляски.
К сообщению приложены фотографии, на которых F-22 запечатлен рядом с турбовинтовым Ту-95.
Российские и американские стратегические бомбардировщики регулярно совершают полеты у границ двух стран, не заходя в воздушное пространство друг друга. На их сопровождение поднимаются истребители. Как правило такие полеты проходят без происшествий и являются стандартной практикой для военно-воздушных сил США и России.
В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.