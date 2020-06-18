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В Сочи в нацпарке появится пешеходная тропа от Туапсе до Абхазии
Пешеходная тропа от Туапсе до Абхазии, а также новые туристические маршруты по горам и рекам появятся в национальном парке Сочи для привлечения... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:40
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353
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туризм, новости - туризм, абхазия, сингапур (страна), сочи

В Сочи в нацпарке появится пешеходная тропа от Туапсе до Абхазии

12:40 18.06.2020
1667
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОреховский водопад на реке Безуменка в Хостинском районе города Сочи
Ореховский водопад на реке Безуменка в Хостинском районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Пешеходная тропа от Туапсе до Абхазии, а также новые туристические маршруты по горам и рекам появятся в национальном парке Сочи для привлечения путешественников, сообщает заповедник.
Отмечается, что на краевом совещании обсуждалась возможность создания новых туристических маршрутов, которые пройдут по территории Сочинского национального парка. При этом власти региона считают, что новые популярные направления туризма помогут привлечь отдыхающих. Уникальные ландшафты и современные виды активного отдыха также могут быть интересны зарубежным гостям, позволят с неожиданной стороны открыть природу юга России.
"Туры на автомобилях повышенной проходимости (джиппинг) могут быть организованы к труднодоступным селениям и объектам национального парка. А на горных реках, расположенных на территории парка, можно организовать сплав на плотах – рафтах (рафтинг)", — говорится в сообщении.
При этом в нацпарке подчеркивают, что все новые маршруты будет созданы с учетом самых строгих требований природоохранного законодательства.

"Кроме того, на территории нацпарка планируется создать пешеходную тропу, которая пройдет от Туапсе до границы с Абхазией. На данный момент проводятся проектные работы, обсуждаются объекты показа, которые могут быть расположены на маршруте", — отмечают в заповеднике.

Площадь Сочинского национального парка превышает 200 тысяч гектаров. На его территории расположено около 150 крупных туристических и рекреационных объектов. В 2019 году Сочинский национальный парк вошел в число самых посещаемых природных территорий России.
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