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Врач рассказал, помогает ли фейсбилдинг продлить молодость
Можно ли сохранить молодость лица с помощью таких популярных процедур как массаж и фейсбилдинг, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог Алексей РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T02:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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лицо, здоровье - общество, общество

Врач рассказал, помогает ли фейсбилдинг продлить молодость

02:16 18.06.2020
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© Fotolia / ArtFamilyЭстетическая медицина
Эстетическая медицина
© Fotolia / ArtFamily
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Можно ли сохранить молодость лица с помощью таких популярных процедур как массаж и фейсбилдинг, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.
В некоторых случаях массаж лица эффективен для профилактики старения кожи, но иногда может быть даже вреден, считает Алексей Едемский. Прежде чем приступать к этой процедуре, нужно определить по какому типу идет процесс старения, объяснил врач в интервью радио Sputnik.
"При массаже лица важно учитывать тип старения кожи. Лицам, склонным к статическому типу старения, когда обвисают мягкие ткани, массаж позволяет провести лимфодренаж, убрать лишнюю жидкость с лица. При таком деформационном типе старения мягкие ткани сползают вниз, и массаж позволяет привести в тонус мышцу, которая будет дополнительно поддерживать мягкие ткани, служить дополнительным каркасом", – рассказал Алексей Едемский.
При этом массаж малоэффективен при морщинах и заломах, отметил врач.
"Стойкий эффект по устранению именно морщин мы можем получить лишь используя инъекционную или аппаратную косметологию. Массаж косметическими средствами может лишь временно устранить морщины и заломы – благодаря массажным движениям косметические средства более глубоко впитываются в кожу, повышает ее тонус и морщинка разглаживается. Это временный косметический эффект", – отметил Алексей Едемский.
Если человек астеничный, худой, и лицо достаточно худое, лучше использовать точечные техники массажа или тот же фейсбилдинг - комплекс специальных упражнений для тренировки мышц лица.
"Лучше не проводить активные массажные движения на лице, потому что это будет способствовать более быстрому рассасыванию подкожной жировой клетчатки, а это плохо для астеничного типа старения", – сказал радио Sputnik Алексей Едемский.
Врач рассказал, в каких случаях массаж может быть вреден, а упражнения могут дать обратный эффект.
"Если у человека воспаление или аллергические заболевания на коже, лучше воздержаться от массажа. Также массаж может быть вреден человеку, у которого есть аллергические заболевания на коже. Неправильная техника массажа может растягивать кожу. Если делать фейсбилдинг неправильно, приводить в тонус и расслаблять не те мышцы, можно усугубить внешнее состояние кожи, например, птоз - опущение мягкий тканей века", – предупредил Алексей Едемский.
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