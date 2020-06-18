Источник токсичного бензола на МКС может находиться в американском модуле

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции мог вызвать очиститель воздуха в одном из американских модулей, сообщило НАСА

В мае в " Роскосмосе " рассказали РИА Новости об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу.

В июне НАСА сообщило об измерении уровня бензола проводятся в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора для определения качества воздуха AQM. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости этот факт. Позже, по данным НАСА, воздухообмен на МКС между российским и американским сегментами временно прекратили для поиска источника бензола.

"В попытке снизить уровень бензола в атмосфере будут установлены угольные фильтры в модуле Unity", - говорится в сообщении на сайте НАСА.

Угольные фильтры экипаж взял из надувного модуля BEAM. Астронавты заменят ими очиститель воздуха от микропримесей CHIPS в модуле Unity.

"Эта замена позволит решить проблему, заключающуюся в том, что со временем угольная часть очистителя CHIPS поглотила бензол и другие химические соединения потенциально могут теперь вытолкнуть бензол из фильтров, способствуя повышению уровня бензола (в воздухе)", - заявили в НАСА.