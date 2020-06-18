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https://ria.ru/20200618/1573094639.html
Источник токсичного бензола на МКС может находиться в американском модуле
Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции мог вызвать очиститель воздуха в одном из американских модулей, сообщило... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T02:25
риа наука
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https://ria.ru/20200616/1573028374.html
У НАСА бюджет 22 млрд $, а на угольных фильтрах экономят !!! Вот он распил, нет распилище по американски :)))
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Маск опять на чем то сэкономил.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

Источник токсичного бензола на МКС может находиться в американском модуле

02:05 18.06.2020 (обновлено: 02:25 18.06.2020)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции мог вызвать очиститель воздуха в одном из американских модулей, сообщило НАСА.
В мае в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу.
В июне НАСА сообщило об измерении уровня бензола проводятся в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора для определения качества воздуха AQM. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости этот факт. Позже, по данным НАСА, воздухообмен на МКС между российским и американским сегментами временно прекратили для поиска источника бензола.
"В попытке снизить уровень бензола в атмосфере будут установлены угольные фильтры в модуле Unity", - говорится в сообщении на сайте НАСА.
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Угольные фильтры экипаж взял из надувного модуля BEAM. Астронавты заменят ими очиститель воздуха от микропримесей CHIPS в модуле Unity.

"Эта замена позволит решить проблему, заключающуюся в том, что со временем угольная часть очистителя CHIPS поглотила бензол и другие химические соединения потенциально могут теперь вытолкнуть бензол из фильтров, способствуя повышению уровня бензола (в воздухе)", - заявили в НАСА.

Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
Популярные комментарии
У НАСА бюджет 22 млрд $, а на угольных фильтрах экономят !!! Вот он распил, нет распилище по американски :)))
18 июня, 02:11
Andrey Korotkov
3320001
Маск опять на чем то сэкономил.
18 июня, 02:41
Андрей Е
970001
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