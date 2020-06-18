В Саудовской Аравии планируют возобновить внутренний туризм в конце июня

ДОХА, 18 июн — РИА Новости. В Саудовской Аравии собираются возобновить внутренний туризм, несмотря на постоянный прирост заболевших коронавирусом и первое место в арабском мире по числу зараженных, сообщил телеканалу "Аль-Арабия" министр туризма Ахмед аль-Хатыб.

"Мы разработали множество программ для внутреннего туризма этим летом, есть положительные сигналы, что начнем их воплощать в жизнь в конце текущего мусульманского месяца Шавваль (23 июня - Прим. ред.), только необходимо договориться с министерством здравоохранения, и сразу тогда откроем внутренний туризм во всех районах, кроме Мекки", — сказал аль-Хатыб.

Ранее правительство объявило о постепенном снятии ограничений, связанных с коронавирусом. Процесс разделен на несколько этапов и продлится до сентября.