https://ria.ru/20200618/1573094631.html
В Саудовской Аравии планируют возобновить внутренний туризм в конце июня
В Саудовской Аравии собираются возобновить внутренний туризм, несмотря на постоянный прирост заболевших коронавирусом и первое место в арабском мире по числу... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:49
2020-06-18T10:49
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туризм
новости - туризм
саудовская аравия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, саудовская аравия
ДОХА, 18 июн — РИА Новости. В Саудовской Аравии собираются возобновить внутренний туризм, несмотря на постоянный прирост заболевших коронавирусом и первое место в арабском мире по числу зараженных, сообщил телеканалу "Аль-Арабия" министр туризма Ахмед аль-Хатыб.
"Мы разработали множество программ для внутреннего туризма этим летом, есть положительные сигналы, что начнем их воплощать в жизнь в конце текущего мусульманского месяца Шавваль (23 июня - Прим. ред.), только необходимо договориться с министерством здравоохранения, и сразу тогда откроем внутренний туризм во всех районах, кроме Мекки", — сказал аль-Хатыб.
Ранее правительство объявило о постепенном снятии ограничений, связанных с коронавирусом. Процесс разделен на несколько этапов и продлится до сентября.
Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом (более 141 тысячи с начала пандемии), значительно обогнав находящийся на втором месте соседний Катар с 83 тысячами заболевших. Число выздоровевших, по данным на среду, в Саудовской Аравии составило 91 662 человек. От осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 1091 человек.