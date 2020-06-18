Трамп заявлял о желании Украины "уничтожить" его, утверждает Болтон

Трамп, как утверждает его бывший советник, неоднократно требовал от официальных лиц Белого дома прекратить оказание военной помощи Украине "в качестве возмездия за ее действия в 2016 году" и "в качестве рычага давления" на страну, чтобы она провела расследование в отношении бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байдена

"Украина пыталась меня уничтожить. Я не заинтересован в помощи им", - приводит издание слова Трампа, опубликованные в книге Болтона.

Как утверждается, на совещании в Белом доме в мае 2019 года Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может посетить Вашингтон только если ему сообщает, что думает о помощи Киеву сам президент США.

Демократы в прошлом году пытались добиться импичмента Трампу по обвинению в том, что тот пытался в разговоре с Зеленским повлиять на расследование в отношении сына Байдена Хантера, а также компании Burisma, в правлении которой состоял последний. Сенат оправдал президента благодаря наличию там большинства у республиканцев.

Планы Болтона опубликовать мемуары о работе в Белом доме ранее привели к конфликту с Трампом. Сам президент США в среду обвинил своего бывшего советника в нарушении закона, заявив, что тот включил в книгу секретную информацию.

Американский Минюст ранее потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания. Выход книги в свет уже не раз откладывался, сейчас он запланирован на 23 июня.