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Трамп заявлял о желании Украины "уничтожить" его, утверждает Болтон
Президент США Дональд Трамп отказывался предоставлять военную помощь Украине, обосновывая это тем, что Киев "пытался его уничтожить". Об этом, как сообщает... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T05:49
джон болтон
дональд трамп
сша
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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джон болтон, дональд трамп, сша, украина, в мире

Трамп заявлял о желании Украины "уничтожить" его, утверждает Болтон

01:54 18.06.2020 (обновлено: 05:49 18.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказывался предоставлять военную помощь Украине, обосновывая это тем, что Киев "пытался его уничтожить". Об этом, как сообщает газета Wall Street Journal, говорится в новой книге экс-советника главы Белого дома Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.
Трамп, как утверждает его бывший советник, неоднократно требовал от официальных лиц Белого дома прекратить оказание военной помощи Украине "в качестве возмездия за ее действия в 2016 году" и "в качестве рычага давления" на страну, чтобы она провела расследование в отношении бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.
"Украина пыталась меня уничтожить. Я не заинтересован в помощи им", - приводит издание слова Трампа, опубликованные в книге Болтона.
Как утверждается, на совещании в Белом доме в мае 2019 года Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может посетить Вашингтон только если ему сообщает, что думает о помощи Киеву сам президент США.
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NYT: Трамп просил у Си Цзиньпина помощи в переизбрании на выборах в США
Демократы в прошлом году пытались добиться импичмента Трампу по обвинению в том, что тот пытался в разговоре с Зеленским повлиять на расследование в отношении сына Байдена Хантера, а также компании Burisma, в правлении которой состоял последний. Сенат оправдал президента благодаря наличию там большинства у республиканцев.
Планы Болтона опубликовать мемуары о работе в Белом доме ранее привели к конфликту с Трампом. Сам президент США в среду обвинил своего бывшего советника в нарушении закона, заявив, что тот включил в книгу секретную информацию.
Американский Минюст ранее потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания. Выход книги в свет уже не раз откладывался, сейчас он запланирован на 23 июня.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих американских СМИ появились выдержки из книги, в которых содержались нелицеприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали в частности о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, и просил у лидера Китая Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.
Белый дом в Вашингтоне
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Джон БолтонДональд ТрампСШАУкраинаВ мире
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