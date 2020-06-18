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"Играет с огнем": Клинцевич оценил ролик Киркорова про десантников
Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, сенатор Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с телеканалом "360" ролик про десантников с участием певца... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T01:34
2020-06-18T02:30
россия
воздушно-десантные войска россии
владимир шаманов
филипп киркоров
франц клинцевич
афганистан
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-десантные войска россии, владимир шаманов, филипп киркоров, франц клинцевич, афганистан, общество
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости.
Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана
, сенатор Франц Клинцевич
прокомментировал в беседе с телеканалом "360
" ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова
.
Клинцевич, воевавший в Афганистане в рядах ВДВ
, предположил, что артист хотел эпатировать публику. "Тельняшка и берет — это сакральные символы. Он, видимо, этого не понимает. Решили, что раз кокарды нет, то все можно. Но десантный берет это священный знак для любого бойца любого полка", — заявил он.
Сенатор отметил, что в любом обществе есть неписанные законы, которые нельзя нарушать. По его мнению, Киркоров своим поведением бросил явный вызов.
При этом Клинцевич поддержал бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова
, посоветовавшего певцу извиниться и убрать пасквиль из соцсетей.
"Он играет с огнем. При этом его никто никогда не унижал как профессионала, все уважали его как артиста, не оскорбляли честь и достоинство. Считали его талант достоянием России. Нужно учитывать настроения общества и не переходить грань. Это недопустимо", - заключил сенатор.
Ранее Киркоров в видео для юмористического скетч-шоу предстал в образе десантника, что вызвало недовольство Шаманова. Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага".
При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, кадровый офицер ВДВ Александр Шерин заявил, что не увидел в ролике с участием артиста ничего оскорбительного.