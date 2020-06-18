Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573094236.html
Число заболевших коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону
Число заболевших коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону – оно составляет 955 тысяч 377 человек, сообщает Минздрав страны. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T01:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1400x0_80_0_0_e8ac2f8533821d16024c7af0043246c0.jpg
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1400x0_80_0_0_e8ac2f8533821d16024c7af0043246c0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_333:0:3000:2000_1400x0_80_0_0_565e9515d2caf1d4e174fc40c4778ac2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_906:0:2906:2000_1400x0_80_0_0_fb8e25a8fee625c9ba1927c9a77ccc5d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, бразилия, в мире

Число заболевших коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону

01:29 18.06.2020
460
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бразилия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону – оно составляет 955 тысяч 377 человек, сообщает Минздрав страны.
Было выявлено 32 тысячи 188 случаев.
Всего выздоровело 463 тысячи 474 человек, под наблюдением находится 445 тысяч 393 пациента.
На данный момент скончалось 46 тысяч 510 человек, смертность составляет 4,9%. Минздрав зарегистрировал 1269 смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
111210
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
Рекомендуем
Бразилия
Эксперт объяснил, почему в Бразилии так много случаев COVID-19
Фотоснимок коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Медицинские работники Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского перед отправкой в регионы РФ для борьбы с коронавирусом
Попова назвала сроки появления готовой к испытаниям вакцины от COVID-19
Сенатор Франц Клинцевич
"Играет с огнем": Клинцевич оценил ролик Киркорова про десантников
Президент США Дональд Трамп
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Налоговый кодекс РФ
"Известия": в России может появиться налог для богатых
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
Деньги в конверте
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Актер Михаил Ефремов
Актер из "Бригады" призвал "отстать" от Ефремова
Самолет на базе НАТО в Западной Греции
Минобороны Греции сообщило об "угрозе применения силы союзником по НАТО"
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
Статуя Фемиды у здания суда в США
Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь
Смартфон
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве
Эксперт дал прогноз по ценам на бензин после рекордного подорожания АИ-95
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявлял о желании Украины "уничтожить" его, утверждает Болтон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
07:14В Югре проверят женщину, оставившую детей в квартире на три дня без еды
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
Лента новостейМолния