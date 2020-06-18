Источник: вышедший из строя спутник "Глонасс-М" заменят на резервный

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", проработавший десять лет вместо семи положенных, планируется заменить на резервный аппарат, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Согласно данным информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса"), спутник "Глонасс-М" с системным номером 731, запущенный в марте 2010 года с расчётным сроком службы в семь лет, был выведен на техническое обслуживание в июне 2020 года.

"На спутнике вышли из строя бортовые стандарты частоты, что делает невозможным его дальнейшую работу по целевому назначению", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спутник планируется заменить аналогичным аппаратом с системным номером 735, который находится в орбитальном резерве.

"Аппарат 735 был запущен вместе с 731-м, но в отличие от него ещё может работать по целевому назначению", - пояснил собеседник агентства.

В " Роскосмосе " не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и два - в резерве.