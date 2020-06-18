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Источник: вышедший из строя спутник "Глонасс-М" заменят на резервный
Навигационный спутник "Глонасс-М", проработавший десять лет вместо семи положенных, планируется заменить на резервный аппарат, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T02:00
риа наука
россия
глонасс (система навигации)
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россия, глонасс (система навигации), космос - риа наука

Источник: вышедший из строя спутник "Глонасс-М" заменят на резервный

01:11 18.06.2020 (обновлено: 02:00 18.06.2020)
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© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"Космический аппарат "Глонасс-М"
Космический аппарат Глонасс-М
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", проработавший десять лет вместо семи положенных, планируется заменить на резервный аппарат, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Согласно данным информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса"), спутник "Глонасс-М" с системным номером 731, запущенный в марте 2010 года с расчётным сроком службы в семь лет, был выведен на техническое обслуживание в июне 2020 года.
"На спутнике вышли из строя бортовые стандарты частоты, что делает невозможным его дальнейшую работу по целевому назначению", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спутник планируется заменить аналогичным аппаратом с системным номером 735, который находится в орбитальном резерве.
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"Аппарат 735 был запущен вместе с 731-м, но в отличие от него ещё может работать по целевому назначению", - пояснил собеседник агентства.
В "Роскосмосе" не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и два - в резерве.
Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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РИА НаукаРоссияГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА Наука
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