https://ria.ru/20200618/1573094115.html
Источник: вышедший из строя спутник "Глонасс-М" заменят на резервный
Навигационный спутник "Глонасс-М", проработавший десять лет вместо семи положенных, планируется заменить на резервный аппарат, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T01:11
2020-06-18T02:00
риа наука
россия
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
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РИА Новости
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россия, глонасс (система навигации), космос - риа наука
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", проработавший десять лет вместо семи положенных, планируется заменить на резервный аппарат, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Согласно данным информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш
(головной научный институт "Роскосмоса"), спутник "Глонасс-М" с системным номером 731, запущенный в марте 2010 года с расчётным сроком службы в семь лет, был выведен на техническое обслуживание в июне 2020 года.
"На спутнике вышли из строя бортовые стандарты частоты, что делает невозможным его дальнейшую работу по целевому назначению", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спутник планируется заменить аналогичным аппаратом с системным номером 735, который находится в орбитальном резерве.
"Аппарат 735 был запущен вместе с 731-м, но в отличие от него ещё может работать по целевому назначению", - пояснил собеседник агентства.
В "Роскосмосе
" не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС
включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и два - в резерве.
Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.