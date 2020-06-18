Актер из "Бригады" призвал "отстать" от Ефремова

"Отстаньте от Михаила Ефремова! Ему сейчас очень тяжело. С карканьем слетелись тут же "ангелы". Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей", - заявил актер.

По его словам, если люди хотят быть милосердными, то им не следует судить других.

"Пускай они решают свою проблему сами. А если вы хотите как-то помочь, помогите деньгами", – добавил Майков.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем своего автомобиля, артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.