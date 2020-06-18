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Актер из "Бригады" призвал "отстать" от Ефремова
Актер Павел Майков, известный по ролям в сериалах "Бригада" и "Солдаты", прокомментировал в эфире НСН смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, призвав... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:57
павел майков
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
общество
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https://ria.ru/20200617/1573091387.html
https://ria.ru/20200617/1573091051.html
Ну он бы первым и показал бы пример , переведя пострадавшей семье на счёт миллион . Болтать , не мешки ворочать .
90
Тут один живой, а другой мёртвый. Конечно не выгодно поддержать мёртвого, он не заплатит.
59
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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павел майков, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, общество

Актер из "Бригады" призвал "отстать" от Ефремова

00:57 18.06.2020
8782
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Актер Павел Майков, известный по ролям в сериалах "Бригада" и "Солдаты", прокомментировал в эфире НСН смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, призвав оставить артиста в покое.
"Отстаньте от Михаила Ефремова! Ему сейчас очень тяжело. С карканьем слетелись тут же "ангелы". Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей", - заявил актер.
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Вчера, 22:34
Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО
По его словам, если люди хотят быть милосердными, то им не следует судить других.
"Пускай они решают свою проблему сами. А если вы хотите как-то помочь, помогите деньгами", – добавил Майков.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем своего автомобиля, артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
Сейчас артист находится под домашним арестом.
Актер Михаил Ефремов
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Павел МайковДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовОбщество
Популярные комментарии
Ну он бы первым и показал бы пример , переведя пострадавшей семье на счёт миллион . Болтать , не мешки ворочать .
18 июня, 01:01
freizdorf
71200017
Тут один живой, а другой мёртвый. Конечно не выгодно поддержать мёртвого, он не заплатит.
18 июня, 02:12
Оксана Щекарева
4760015
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