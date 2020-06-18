https://ria.ru/20200618/1573093865.html
Актер из "Бригады" призвал "отстать" от Ефремова
Актер Павел Майков, известный по ролям в сериалах "Бригада" и "Солдаты", прокомментировал в эфире НСН смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, призвав... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:57
2020-06-18T00:57
павел майков
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
общество
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https://ria.ru/20200617/1573091387.html
https://ria.ru/20200617/1573091051.html
freizdorf
Ну он бы первым и показал бы пример , переведя пострадавшей семье на счёт миллион . Болтать , не мешки ворочать .
90
Оксана Щекарева
Тут один живой, а другой мёртвый. Конечно не выгодно поддержать мёртвого, он не заплатит.
59
23
россия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел майков, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, общество
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости.
Актер Павел Майков
, известный по ролям в сериалах "Бригада" и "Солдаты", прокомментировал в эфире НСН
смертельное ДТП
с участием Михаила Ефремова
, призвав оставить артиста в покое.
"Отстаньте от Михаила Ефремова! Ему сейчас очень тяжело. С карканьем слетелись тут же "ангелы". Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей", - заявил актер.
По его словам, если люди хотят быть милосердными, то им не следует судить других.
"Пускай они решают свою проблему сами. А если вы хотите как-то помочь, помогите деньгами", – добавил Майков.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем своего автомобиля, артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
Сейчас артист находится под домашним арестом.