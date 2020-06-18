https://ria.ru/20200618/1573093833.html
Число случаев COVID-19 в мире превысило восемь миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 8 миллионов, свыше 440 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:50
2020-06-18T00:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
в мире
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1
весь мир
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, весь мир, в мире