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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573093833.html
Число случаев COVID-19 в мире превысило восемь миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 8 миллионов, свыше 440 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, весь мир, в мире

Число случаев COVID-19 в мире превысило восемь миллионов

00:50 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 8 миллионов, свыше 440 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 8 061 550, скончались 440 290 пациентов с коронавирусом.
За минувшие сутки в мире выявили 119 759 новых случаев COVID-19 и 5 494 летальных исхода.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Весь мирВ мире
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