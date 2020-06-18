https://ria.ru/20200618/1573093804.html
В Италии поймали преступников, оставивших записку при побеге из тюрьмы
Двое беглых преступников, оставивших при побеге из римской тюрьмы записку с обещаниями вернуться, задержаны полицией и карабинерами в Пизе. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:46
2020-06-18T00:46
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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пиза, италия, в мире
РИМ, 18 июн – РИА Новости, Александр Логунов.
Двое беглых преступников, оставивших при побеге из римской тюрьмы записку с обещаниями вернуться, задержаны полицией и карабинерами в Пизе
.
Двоюродные братья Лил Ахметович и Давад Зуканович покинули римскую тюрьму Ребиббья в ночь на 3 июня. Они подпилили решетку камеры напильником и оказались на свободе по связанным пожарным рукавам. По сообщению газеты la Repubblica
, побег двух представителей цыганской национальности работники заметили только спустя два-три часа.
В камере Ахметович и Зуканович оставили записку, в которой рассказали, что их побег обусловлен глубоко личными причинами. Кузены решили выручить попавших в переплет сыновей, возможно, связавшихся с наркотиками. Помочь чадам могли только их отцы, поскольку их матери также отбывают наказание. Беглецы закончили записка двумя подписями и обещанием вернуться в тюрьму, как только их дела будут улажены. По их словам, на это могло уйти две недели.
Они истекли в среду и завершились не возвращением в камеры, а задержанием в 340 километрах от Рима
в Пизе. По предварительной информации, братья добрались в Тоскану
на угнанном в столице автомобиле. В ходе операции братья оказали сопротивление, нанеся небольшие травмы одному из карабинеров.
Побег может стоить родственникам пятилетней "добавки" к сроку тюремного заключения, который истекал в 2029 году. В тюрьму они попали за мошенничество и ряд имущественных преступлений, в том числе скупку и хранение краденого. Теперь следствию предстоит выяснить, кто помогал Ахметовичу и Зукановичу скрываться от полиции на протяжении двух недель.