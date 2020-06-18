В Италии поймали преступников, оставивших записку при побеге из тюрьмы

В камере Ахметович и Зуканович оставили записку, в которой рассказали, что их побег обусловлен глубоко личными причинами. Кузены решили выручить попавших в переплет сыновей, возможно, связавшихся с наркотиками. Помочь чадам могли только их отцы, поскольку их матери также отбывают наказание. Беглецы закончили записка двумя подписями и обещанием вернуться в тюрьму, как только их дела будут улажены. По их словам, на это могло уйти две недели.