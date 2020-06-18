ОАЭ осудили действия Турции и Ирана в Ираке

"Мы подтверждаем твердую позицию ОАЭ, которая отвергает любые вмешательства в дела арабских государств, и их стремление уважать суверенитет братского Ирака, соблюдать принципы добрососедства и воздерживаться от всего, что угрожает стабильности, безопасности и миру в регионе", - говорится в заявлении министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, опубликованном Эмиратским агентством новостей WAM в среду.