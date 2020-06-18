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ОАЭ осудили действия Турции и Ирана в Ираке
ОАЭ осудили военные действия Ирана и Турции в Ираке, которые обстреливают курдские районы на севере Ирака, назвав это "нарушением суверенитета братской арабской РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:34
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оаэ
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РИА Новости
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353
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ирак, турция, оаэ, иран, в мире

ОАЭ осудили действия Турции и Ирана в Ираке

00:34 18.06.2020
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© Фото : страница T.C. Millî Savunma Bakanlığı в TwitterТурецкая военная операция на севере Ирака
Турецкая военная операция на севере Ирака
© Фото : страница T.C. Millî Savunma Bakanlığı в Twitter
Турецкая военная операция на севере Ирака. Архивное фото
ДОХА, 18 июн - РИА Новости. ОАЭ осудили военные действия Ирана и Турции в Ираке, которые обстреливают курдские районы на севере Ирака, назвав это "нарушением суверенитета братской арабской страны и принципов международного права".
В среду иракское информационное агентство Shafaq со ссылкой на источники в местной администрации сообщило, что иранская артиллерия обстреляла деревню в провинции Эрбиль на территории автономного района Иракский Курдистан. Ранее министерство обороны Турции сообщило о начале новой операции "Коготь тигра" против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин. В понедельник минобороны заявило, что турецкие ВВС провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель РПК.

"Мы подтверждаем твердую позицию ОАЭ, которая отвергает любые вмешательства в дела арабских государств, и их стремление уважать суверенитет братского Ирака, соблюдать принципы добрососедства и воздерживаться от всего, что угрожает стабильности, безопасности и миру в регионе", - говорится в заявлении министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, опубликованном Эмиратским агентством новостей WAM в среду.

Объединенное командование ВС Ирака осудило вторжение турецкой авиации, расценив это как нарушение суверенитета страны. МИД Ирака вручил послу Турции в стране ноту протеста.
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