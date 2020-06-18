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В Сирии заявили о готовности противостоять американским санкциям
Санкции США направлены против сирийского народа и нарушают все возможные международные правила, сирийцы будут противостоять санкционному давлению так же упорно, РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:25
сирия
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
сирия, сша, в мире

В Сирии заявили о готовности противостоять американским санкциям

00:25 18.06.2020
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© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 18 июн - РИА Новости. Санкции США направлены против сирийского народа и нарушают все возможные международные правила, сирийцы будут противостоять санкционному давлению так же упорно, как терроризму, заявил МИД арабской республики.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Данный закон вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация.
"Сирийский народ и армия, которые проявили историческую стойкость против американского проекта, защищая свой суверенитет ... этот народ будет противостоять их санкциям с тем же упорством, с каким боролись с терроризмом", - говорится в заявлении.
В МИД отметили, что "заявления Вашингтона являются самым неприкрытым проявлением лжи для прикрытия их террора, который пролил кровь сирийцев".
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил во вторник, что санкции США не повлияют на сотрудничество Москвы и Дамаска, в том числе военное - по борьбе с терроризмом в Сирии.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Вчера, 20:44Война в Сирии
Богданов назвал санкции США по Сирии нелегитимными
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