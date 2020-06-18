В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3483.

Всего в Москве по данным на 17 июня выявили 209 745 случаев заражения коронавирусом, 128 385 пациентов уже выздоровели.