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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573093520.html
В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
Еще 49 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом

00:20 18.06.2020 (обновлено: 00:35 18.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра
Медики карантинного центра
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики карантинного центра
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Еще 49 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщает оперативный штаб.
У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3483.
Сутками ранее сообщалось о 48 скончавшихся больных.
Всего в Москве по данным на 17 июня выявили 209 745 случаев заражения коронавирусом, 128 385 пациентов уже выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПроисшествия
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