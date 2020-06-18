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Индия, Мексика, Норвегия и Ирландия попадут в СБ ООН в 2021-2022 годах
Индия, Мексика, Норвегия и Ирландия избраны непостоянными членами СБ ООН на 2021-2022 годы, пятую страну будут избирать в ходе второго тура в четверг, сообщил... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:19
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индия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
ирландия, норвегия, мексика, индия, в мире

Индия, Мексика, Норвегия и Ирландия попадут в СБ ООН в 2021-2022 годах

00:19 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 18 июн – РИА Новости. Индия, Мексика, Норвегия и Ирландия избраны непостоянными членами СБ ООН на 2021-2022 годы, пятую страну будут избирать в ходе второго тура в четверг, сообщил председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония, Сент-Винсент и Гренадины – на 2020-2021 годы.
В среду прошли выборы стран, которые займут с 2021 года в Совбезе места Германии, Бельгии, Доминиканской Республики, Индонезии и ЮАР. Голосование проходило по трем региональным группам. Из первой группы - африканские и азиатско-тихоокеанские страны (участвовали Индия, Кения, Джибути) должны быди избрать два государства. Из второй группы – латиноамериканские и карибские государства (участвовала Мексика) - должно было быть избрано одно государство. В третьей группе, объединявшей страны Западной Европы и другие государства (в выборах участвовали Норвегия, Ирландия и Канада) - должны были избрать два члена. Необходимое число голосов, чтобы быть избранным, в каждой группе варьировалось.
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"Индия получила 184 голоса (при необходимых 128 – ред.), Мексика получила 187 голосов (при необходимых 125 – ред.), Норвегия получила 130 голосов (при необходимых 128 – ред.), Ирландия получила 128 голосов (при необходимых 128 - ред). Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия избраны членами Совета безопасности на срок в два года с 1 января 2021 года. Я поздравляю государства с избранием", - сказал Мухаммад-Банде.
Между тем пятый непостоянный член СБ ООН на 2021-2022 годы не был избран, так как страны, претендовавшие на этом место (Кения и Джибути), не набрали необходимого числа голосов. Второй тур голосования, в ходе которого члены ООН будут выбирать между Кенией и Джибути пройдет в четверг в 9.00 (16.00 мск), пояснили РИА Новости в пресс-службе председателя ГА ООН.
Все эти государства уже были членами Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Канада – шесть, Мексика и Норвегия - по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
15 июня, 15:33
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ИрландияНорвегияМексикаИндияВ мире
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